Tan Biónica anuncia un megashow en Vélez para presentar su nuevo disco El Regreso: cómo comprar entradas

La preventa exclusiva para el recital de Vélez comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12 horas en EnigmaTickets.com, con beneficios para usuarios BBVA Visa que podrán acceder a seis cuotas sin interés mediante Modo. Finalizado ese período, se habilitará la venta general a través del mismo sistema.

El regreso del grupo ya es un éxito antes de subir al escenario: El Regreso superó los 12 millones de reproducciones en pocos días y colocó todas sus canciones en el Top 50 de Spotify Argentina. Con ese impulso, Tan Biónica se prepara para volver a llenar estadios y confirmar que su conexión con el público argentino sigue tan viva como siempre.