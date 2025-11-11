Tan Biónica anuncia un megashow en Vélez para presentar su nuevo disco El Regreso: cómo comprar entradas
La banda de Chano y Bambi Moreno Charpentier volverá a los grandes escenarios el 27 de marzo con un concierto que mezclará clásicos y estrenos.
Después de una década sin material inédito, Tan Biónica confirmó su esperado regreso a los escenarios con un espectáculo masivo en el estadio Vélez Sarsfield el próximo 27 de marzo. El grupo formado por Chano y Bambi Moreno Charpentier, Diega Lichtenstein y Seby Seoane aprovechará la ocasión para presentar su nuevo álbum, El Regreso, el primero en diez años, y repasar los grandes hits que marcaron a una generación.
El show promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2025. Con una puesta de alto impacto y una lista de temas que combinará clásicos como “Ciudad mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor” con las canciones de su nuevo trabajo, Tan Biónica busca recrear la mística de sus shows multitudinarios y ofrecer una noche cargada de emoción y reencuentro con su público.
El Regreso, lanzado el 4 de noviembre, cuenta con diez temas inéditos y colaboraciones estelares de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El disco fue grabado entre Buenos Aires y Los Ángeles, y mezclado por Manny Marroquín, ingeniero de sonido que trabajó con artistas como Rosalía, Bruno Mars y Rihanna, aportando una nueva dimensión a la identidad sonora del grupo.
La preventa exclusiva para el recital de Vélez comenzará el miércoles 12 de noviembre a las 12 horas en EnigmaTickets.com, con beneficios para usuarios BBVA Visa que podrán acceder a seis cuotas sin interés mediante Modo. Finalizado ese período, se habilitará la venta general a través del mismo sistema.
El regreso del grupo ya es un éxito antes de subir al escenario: El Regreso superó los 12 millones de reproducciones en pocos días y colocó todas sus canciones en el Top 50 de Spotify Argentina. Con ese impulso, Tan Biónica se prepara para volver a llenar estadios y confirmar que su conexión con el público argentino sigue tan viva como siempre.
