Taylor Swift anunció su nuevo single "Patient Zero": la portada desató una inesperada polémica

Las críticas apuntaron particularmente a lo que varios seguidores interpretaron como un error de Photoshop. Una de las publicaciones que más repercusión tuvo cuestionó directamente el retoque realizado en esa parte de la imagen. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial de que se haya producido un error de edición ni de cómo fue intervenida la fotografía.

Así, antes incluso de que “Patient Zero” pueda escucharse, la nueva canción de Swift ya consiguió generar conversación alrededor de su lanzamiento. La expectativa se suma a un año particularmente activo para la artista, que en junio había regresado a sus raíces country con “I Knew It, I Knew It”, tema incluido en la banda sonora de Toy Story 5.