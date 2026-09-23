Taylor Swift anunció su nuevo single "Patient Zero": la portada desató una inesperada polémica
La cantante lanzará su nueva canción este viernes, pero la imagen elegida para promocionarla ya quedó en el centro de las críticas de sus fans.
Taylor Swift confirmó el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo single, que llegará a las plataformas digitales este viernes 25 de septiembre. El anuncio se produjo después de varios días de pistas y especulaciones entre sus seguidores, fiel a la estrategia que la cantante suele utilizar antes de presentar una novedad musical.
Swift comunicó la noticia a través de Instagram con un mensaje en el que aseguró que llevaba tiempo esperando poder contarles a sus seguidores que la canción finalmente tenía fecha de estreno. Al mismo tiempo, modificó nuevamente su perfil en la red social y escribió “And, baby, that’s sh0w business f0r y0u”, reemplazando algunas letras por ceros, un guiño relacionado con la estética de su anterior etapa musical.
Por ahora no está confirmado si “Patient Zero” funcionará como una canción complementaria de The Life of a Showgirl, publicado en 2025, o si representa el comienzo de una nueva etapa artística. El título, además, despertó teorías entre los Swifties porque podría estar relacionado con una descripción que Los Angeles Times utilizó en 2024 para referirse al impacto cultural generado por la cantante.
Taylor Swift anuncia Patient Zero, su nuevo sencillo
El lanzamiento tendrá además distintas versiones físicas. Swift anunció tres CD, correspondientes a las ediciones estándar, acústica y de piano, cada una con una portada diferente. La decisión ya generó comentarios entre sus seguidores, especialmente por la necesidad de adquirir distintas ediciones para reunir las versiones del tema.
Pero la principal discusión apareció alrededor de una de esas imágenes. Poco después de que Swift revelara la portada, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar el tratamiento digital de la fotografía y señalaron una supuesta edición excesiva en la zona de la axila.
Las críticas apuntaron particularmente a lo que varios seguidores interpretaron como un error de Photoshop. Una de las publicaciones que más repercusión tuvo cuestionó directamente el retoque realizado en esa parte de la imagen. Sin embargo, por el momento no existe una confirmación oficial de que se haya producido un error de edición ni de cómo fue intervenida la fotografía.
Así, antes incluso de que “Patient Zero” pueda escucharse, la nueva canción de Swift ya consiguió generar conversación alrededor de su lanzamiento. La expectativa se suma a un año particularmente activo para la artista, que en junio había regresado a sus raíces country con “I Knew It, I Knew It”, tema incluido en la banda sonora de Toy Story 5.
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