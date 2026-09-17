Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, quedó involucrado en una millonaria estafa con esquema Ponzi

A pesar de que las acciones de la compañía continuaban perdiendo valor, Jawahar habría comunicado a sus clientes que sus inversiones seguían obteniendo ganancias.

Al mismo tiempo, utilizaba el dinero aportado por nuevos inversores para pagar a clientes anteriores, una de las características del esquema Ponzi. Parte de los fondos también habría servido para sostener un "estilo de vida extravagante".

Vuelos en aviones privados, departamentos en Austin y Nueva York, comidas en restaurantes y compras en tiendas de ropa aparecen entre los gastos personales que, según la acusación, fueron financiados con el dinero de los inversores.

El antecedente que vinculaba a Travis Kelce con la firma

La relación de Kelce con una compañía asociada a Jawahar ya había sido mencionada públicamente varios años antes de conocerse la condena.

En 2021, la revista Forbes publicó un artículo en el que señalaba que el jugador de los Kansas City Chiefs era inversor de un fondo creado por Swiftarc, una firma de inversiones que había sido cofundada por Sid Jawahar.

Cinco años después de aquella publicación, Kelce fue identificado oficialmente como una de las víctimas durante la audiencia del martes.

Por ahora, el esposo de Taylor Swift no realizó declaraciones públicas sobre el caso. Tampoco se dio a conocer cuál fue el monto que había destinado a la inversión ni qué cantidad de dinero terminó perdiendo.

Mientras tanto, Jawahar deberá cumplir 11 años de prisión federal y afrontar la devolución de US$ 31,3 millones a los damnificados, tras haber recaudado alrededor de US$ 35 millones mediante el esquema desarrollado entre 2016 y 2023.