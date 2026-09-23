Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está la salud de la diva de los almuerzos

Además, el texto destaca que tanto su familia como los profesionales de la salud agradecen los saludos y muestras de cariño recibidos en este delicado momento[cite: 7]. Finalmente, las autoridades sanitarias anticiparon que, en caso de no registrarse cambios imprevistos en su cuadro clínico, recién el viernes próximo enviarán un nuevo parte médico para informar sobre su estado.