Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo está la salud de la diva de los almuerzos
El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La diva continuará internada bajo estricto control de los médicos.
Las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron este miércoles un nuevo y alentador comunicado oficial sobre la salud de Mirtha Legrand. A sus 99 años, la histórica conductora evoluciona de manera favorable del cuadro de neumopatía que motivó su reciente y sorpresiva internación en la ciudad de Buenos Aires.
Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand
El informe firmado por el director médico de la institución, Dr. Enrique Echagüe, detalla que la paciente "continúa mejorando día a día de la neumopatía" y presenta una "buena evolución". Sin embargo, por precaución, los especialistas decidieron no otorgarle el alta clínica todavía.
En ese sentido, el documento oficial emitido este 23 de septiembre confirma que la presentadora "permanecerá internada durante los próximos días" con el objetivo fundamental de mantenerla bajo un estricto control y poder "brindarle los cuidados y contención adecuados".
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Además, el texto destaca que tanto su familia como los profesionales de la salud agradecen los saludos y muestras de cariño recibidos en este delicado momento[cite: 7]. Finalmente, las autoridades sanitarias anticiparon que, en caso de no registrarse cambios imprevistos en su cuadro clínico, recién el viernes próximo enviarán un nuevo parte médico para informar sobre su estado.
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