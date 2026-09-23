Ricardo Diotto apuntó contra María Fernanda Callejón por el dinero de su hija: "Estoy inflado..."
El odontólogo habló sobre el cachet que recibió Giovanna por su participación en Papá por Siempre y volvió a cuestionar su vínculo con la actriz.
La conflictiva relación entre Ricardo Diotto y Fernanda Callejón sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, el músico volvió a referirse al enfrentamiento judicial que mantiene con su exesposa y habló de una situación vinculada al dinero que le corresponde a la hija que tienen en común.
En diálogo con Intrusos, Diotto explicó que los fondos obtenidos por la menor fueron depositados a nombre de su madre y aseguró que actualmente buscan establecer un mecanismo judicial para preservar ese dinero hasta que la niña alcance la mayoría de edad.
“Eso se le depositó a la madre. Ahora estamos en tratativas de armar una cuenta judicial para que el dinero quede ahí hasta que ella tenga 18 años”, sostuvo el músico.
En ese sentido, expresó su preocupación ante la posibilidad de que esos fondos no permanezcan disponibles para su hija y remarcó que no se trata de un dinero destinado ni a él ni a Callejón. “Sería un problema que no esté porque es de mi hija y para que lo use ella solamente, en un futuro. No es un dinero para la madre, ni para mí. Actualmente, usa lo que le damos nosotros”, afirmó.
Ricardo Diotto denunció amenazas de Fernanda Callejón
Durante la entrevista, Diotto también hizo referencia al vínculo que mantiene actualmente con la actriz y aseguró que la situación entre ambos continúa empeorando pese a que, según contó, en el ámbito judicial se había planteado la posibilidad de mantener la paz.
“Hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible porque está todo cada vez peor. En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés. La quiero tener lo más lejos posible”, manifestó.
Además, relató un episodio ocurrido recientemente que, según su versión, terminó de colmar su paciencia. “Hubo una situación la semana pasada que me terminó de saturar y no voy a permitir que me amenace. Ella siempre me amenaza y me amenazó delante de mi hija. Lo verán mis abogados. Fue en forma directa, me dijo 'Tené mucho cuidado'”, aseguró.
El músico también volvió sobre la condena de cuatro meses de prisión en suspenso que recibió por violencia de género y cuestionó los fundamentos de la resolución judicial. Diotto sostuvo que se trató de una acusación que no pudo ser probada y rechazó los hechos que se le atribuyeron.
“Fue todo un verso, un cuento. Si me hubieran dado, realmente, lo que (...) por todas las barbaridades que ella dijo, me hubieran dado cadena perpetua, seis o siete años”, expresó.
Finalmente, Diotto apuntó directamente contra el juez que intervino en la causa y sostuvo que la sentencia tuvo como objetivo cerrar el conflicto. “El juez me dio cuatro meses como para dejarme tranquilo. Una forrada, un cobarde, él, todos. No se pudo demostrar nada porque no pasó nada. Se armó un circo, mancharon mi nombre, reputación e historia. Estoy hinchado los huevos con esta mujer”, concluyó.
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