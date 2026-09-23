Ricardo Diotto apuntó contra María Fernanda Callejón por el dinero de su hija: "Estoy inflado..."

“Hago mi vida y la quiero tener lo más lejos posible porque está todo cada vez peor. En el juzgado se habló de que íbamos a tratar de mantener la paz y está todo absolutamente al revés. La quiero tener lo más lejos posible”, manifestó.

Además, relató un episodio ocurrido recientemente que, según su versión, terminó de colmar su paciencia. “Hubo una situación la semana pasada que me terminó de saturar y no voy a permitir que me amenace. Ella siempre me amenaza y me amenazó delante de mi hija. Lo verán mis abogados. Fue en forma directa, me dijo 'Tené mucho cuidado'”, aseguró.

El músico también volvió sobre la condena de cuatro meses de prisión en suspenso que recibió por violencia de género y cuestionó los fundamentos de la resolución judicial. Diotto sostuvo que se trató de una acusación que no pudo ser probada y rechazó los hechos que se le atribuyeron.

“Fue todo un verso, un cuento. Si me hubieran dado, realmente, lo que (...) por todas las barbaridades que ella dijo, me hubieran dado cadena perpetua, seis o siete años”, expresó.

Finalmente, Diotto apuntó directamente contra el juez que intervino en la causa y sostuvo que la sentencia tuvo como objetivo cerrar el conflicto. “El juez me dio cuatro meses como para dejarme tranquilo. Una forrada, un cobarde, él, todos. No se pudo demostrar nada porque no pasó nada. Se armó un circo, mancharon mi nombre, reputación e historia. Estoy hinchado los huevos con esta mujer”, concluyó.