Wanda Nara tuvo un fuerte cruce con Karina Iavícoli y lanzó una polémica frase al aire
La empresaria fue consultada por la situación judicial de Martín Migueles durante un móvil de LAM y dejó en claro su enojo antes de retirarse del lugar.
La presentación de MasterChef Celebrity tuvo como escenario un inesperado momento de tensión protagonizado por Wanda Nara y Karina Iavícoli. La empresaria participó de un móvil de LAM desde el evento de lanzamiento del reality que conducirá, pero una serie de preguntas sobre Martín Migueles terminó modificando por completo el tono de la entrevista.
En un comienzo, la conversación giró alrededor de su presente laboral y personal. Ángel de Brito incluso quiso saber si Wanda continuaba en pareja con Migueles después del ramo de flores que él le había enviado. Sin embargo, la empresaria evitó profundizar sobre su situación sentimental y señaló que debía retirarse para continuar con la celebración.
El clima cambió cuando Iavícoli tomó la palabra y le consultó por la denuncia del Banco Central contra Migueles, relacionada con operaciones millonarias durante el cepo cambiario.
Wanda respondió de manera contundente y buscó despegarse de cualquier cuestión vinculada con las causas judiciales de sus parejas. “No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas”, sostuvo. Ante una nueva consulta, reforzó su postura con otra pregunta: “¿Qué culpa tengo yo de lo que hacen mis ex o mis novios?”.
La intervención de Nora Colosimo
La situación tuvo un ingrediente particular: Nora Colosimo, madre y representante de Wanda, se encontraba en el estudio de LAM como parte del panel que participa del programa los martes y jueves.
Durante el intercambio, Iavícoli se dirigió a Colosimo para continuar con el tema relacionado con Migueles. Wanda cuestionó esa decisión y le reclamó que, antes de formularle preguntas a su madre, al menos la saludara.
Mientras Colosimo intentaba intervenir y la panelista volvía sobre el expediente judicial, la empresaria dejó en claro que estaba cada vez más incómoda con la situación. En medio de la tensión, incluso lanzó una frase en tono irónico dirigida hacia su madre: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”.
Lejos de bajar el tono, Wanda aprovechó el momento para plantear su postura sobre la independencia económica de las mujeres y diferenciar sus decisiones personales de las responsabilidades legales que puedan tener sus parejas.
“Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos”, expresó. Y luego agregó, en referencia a sus vínculos anteriores: “Si tengo que ir a tomar mates a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo yo?”.
La frase de Wanda que se escuchó fuera de cámara
Finalmente, Wanda se despidió de Ángel de Brito y del resto del panel y se alejó del móvil para continuar con la fiesta de presentación de MasterChef Celebrity. Sin embargo, cuando ya se encontraba lejos del micrófono, realizó un comentario que igualmente llegó al aire.
“Esta pelotuda”, se escuchó decir a la empresaria, en una clara referencia a Iavícoli.
La frase generó una nueva reacción en el estudio y De Brito le dio la posibilidad a la panelista de responder. Iavícoli aclaró entonces que su pregunta no había estado dirigida contra Nora Colosimo y comenzó a explicar su postura: “Primero, sigue con Migueles. Perdón Nora, no es contra vos”, señaló.
El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del lanzamiento de MasterChef Celebrity, con Wanda abandonando el móvil luego de dejar clara su posición sobre las preguntas vinculadas a la situación judicial de su pareja.
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