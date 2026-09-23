Wanda Nara tuvo un fuerte cruce con Karina Iavícoli y lanzó una polémica frase al aire

Durante el intercambio, Iavícoli se dirigió a Colosimo para continuar con el tema relacionado con Migueles. Wanda cuestionó esa decisión y le reclamó que, antes de formularle preguntas a su madre, al menos la saludara.

Mientras Colosimo intentaba intervenir y la panelista volvía sobre el expediente judicial, la empresaria dejó en claro que estaba cada vez más incómoda con la situación. En medio de la tensión, incluso lanzó una frase en tono irónico dirigida hacia su madre: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”.

Lejos de bajar el tono, Wanda aprovechó el momento para plantear su postura sobre la independencia económica de las mujeres y diferenciar sus decisiones personales de las responsabilidades legales que puedan tener sus parejas.

“Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos”, expresó. Y luego agregó, en referencia a sus vínculos anteriores: “Si tengo que ir a tomar mates a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré. ¿Qué culpa tengo yo?”.

La frase de Wanda que se escuchó fuera de cámara

Finalmente, Wanda se despidió de Ángel de Brito y del resto del panel y se alejó del móvil para continuar con la fiesta de presentación de MasterChef Celebrity. Sin embargo, cuando ya se encontraba lejos del micrófono, realizó un comentario que igualmente llegó al aire.

“Esta pelotuda”, se escuchó decir a la empresaria, en una clara referencia a Iavícoli.

La frase generó una nueva reacción en el estudio y De Brito le dio la posibilidad a la panelista de responder. Iavícoli aclaró entonces que su pregunta no había estado dirigida contra Nora Colosimo y comenzó a explicar su postura: “Primero, sigue con Migueles. Perdón Nora, no es contra vos”, señaló.

El intercambio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del lanzamiento de MasterChef Celebrity, con Wanda abandonando el móvil luego de dejar clara su posición sobre las preguntas vinculadas a la situación judicial de su pareja.