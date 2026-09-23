Caballito: encontraron al joven de 18 años que había desaparecido con US$10.000 de su madre
El joven era buscado desde el lunes cuando abandonó el edificio donde vive con su familia. Las cámaras registraron que tomó un auto solicitado por una aplicación.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires encontró a Román Coronel, el joven de 18 años que estaba desaparecido en Caballito. La madre del chico confirmó que su hijo apareció después de estar horas sin saber de su paradero.
El joven había sido visto por última vez el lunes 21 de septiembre al mediodía en la esquina de Malvinas Argentinas y Pedro Goyena, cuando salió del edificio donde vive con su mamá y sus hermanitos.
Según las cámaras de seguridad, el chico bajó del ascensor a las 9.30, pero recién salió a las 12.30. En ese momento, se subió a un auto de aplicación color champagne con una mochila, una valija y US$10.000 que sacó de la caja fuerte. Pero no se sabe hacia dónde se dirigió.
A partir de esa situación, comenzaron a contactar a sus amigos, excompañeros de colegio, a la facultad y otros círculos. Incluso, la mujer le escribió a una exnovia de los 12 años por si sabía algo. Pero nadie sabe nada.
La familia había presentado la denuncia en la Comisaría Vecinal 7B de CABA. Intervinieron la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 1 en la causa caratulada como “Averiguación de Paradero”. Finalmente la mujer contó a TN que el chico apareció este martes sano y salvo.
Tras conocerse la noticia de su aparición, la búsqueda que había comenzado el lunes quedó sin efecto. Ahora, los investigadores intentan determinar qué hizo el joven durante las horas en las que estuvo fuera de su casa y cuál fue su recorrido.
Buscan desesperadamente a dos primos de 16 años: desaparecieron en el río Paraná
Dos primos de 16 años son buscados desde este jueves 17 de septiembre luego de desaparecer en las aguas del río Paraná, en la localidad correntina de Ituzaingó, en Corrientes.
Según informaron fuentes locales, los adolescentes se encontraban jugando a la pelota en la costa, en la zona de la cabaña Puesta del Sol, cuando ingresaron al río. Poco después dejaron de ser vistos.
Las pertenencias de ambos quedaron en la orilla y las personas que estaban en el lugar dieron aviso a la Policía de Corrientes.
A partir de la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda en la zona del río Paraná para intentar localizar a los dos jóvenes, de acuerdo a lo informado por Corrientes Hoy.
Los efectivos trabajan en el lugar para establecer qué ocurrió y dar con el paradero de los adolescentes. Hasta el momento, no se informó oficialmente el hallazgo de ninguno de los dos.
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