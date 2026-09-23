Una docente dejó su vida en Argentina para empezar desde cero en Italia a los 50 años

Había estudiado tres años de odontología en Rosario antes de radicarse en el norte de Córdoba. Esa experiencia le permitió trabajar como asistente y, al atender a unas 30 personas por día, acelerar su aprendizaje del italiano.

En Rávena, según su experiencia, los sueldos promedios van de 1200 a 1600 euros hasta unos 1650, mientras que los alquileres rondan entre 600 y 700 euros. También notó una diferencia importante en el costo de vida: “En el supermercado, lo que en Rávena me costaba 100 euros, en el sur lo gastaba con 30 euros”.

Después decidió regresar a Calabria, a la zona de Paola, atraída por la naturaleza, el mar y la calidad de vida. Allí volvió a empezar: consiguió trabajo en apenas tres días y organizó sus días entre el empleo y la playa, donde por las tardes se reúne a tomar mates con otras argentinas.

Mariela emigró de Córdoba a Italia a los 50 años para reunirse con sus tres hijos instalados en Europa.

El alquiler de una vivienda, en cambio, puede ubicarse entre 600 euros (USD 688) y 700 euros (USD 802), aunque también hay opciones más costosas según la zona y la temporada. Para la Argentina, esa carga obliga a evaluar con cuidado el presupuesto inicial de quienes planean radicarse en el país.

También advirtió un contraste con el sur: “Lo que yo gastaba en Rávena, 100 euros (USD 115), acá gasté 30 euros (USD 34)”, dijo al comparar compras de supermercado. Más tarde volvió a Calabria, a la zona de Paola, donde consiguió empleo a los tres días de llegar y encontró un costo de vida más bajo, aunque con remuneraciones acordes a esa realidad.

El consejo de Mariela para quienes quieran emigrar

Para quienes proyectan instalarse en Italia, Mariela recomendó contar con flexibilidad y aceptar que la inserción laboral puede comenzar en sectores distintos de la formación profesional de origen. Mientras avanza la homologación de sus títulos, consideró posible trabajar en turismo, gastronomía, limpieza o tareas de temporada.

También mencionó la alternativa de los empleos con vitto e alloggio, que incluyen alojamiento y comida, y las habitaciones compartidas para quienes todavía no reúnen los requisitos que suelen pedir las inmobiliarias, como un contrato laboral estable. “Hay que saber adaptarse a los trabajos que ofrece el lugar”, sentenció.