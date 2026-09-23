Una docente dejó su vida en Argentina para empezar desde cero en Italia a los 50 años
La mujer había trabajado en distintos niveles educativos y en el Ministerio de Educación de Córdoba. Sus tres hijos emigraron al país europeo y ella decidió seguirlos.
Mariela decidió dejar atrás la vida que había construido en Córdoba y empezar de cero en Italia. En ese momento tenía 50 años y una larga experiencia como docente: había sido maestra de grado durante diez años, trabajó en el nivel secundario, fue profesora en el profesorado de inglés y se desempeñó como asesora pedagógica en el Ministerio de Educación de Córdoba. También había tenido una fábrica de pastas. Pero la decisión de sus tres hijos de instalarse en Italia cambió sus planes.
“En un primer momento vinieron mis dos varones y después Agustina”, contó. En 2022, los tres se encontraban en Italia y Mariela viajó a San Lúcido, un pueblo de Calabria de unos 6000 habitantes, para visitarlos y comenzar los trámites legales.
Mariela regresó a la Argentina para organizar su mudanza definitiva y volvió a San Lúcido el 14 de noviembre. Allí realizó el trámite de ciudadanía sin gestor y se apoyó en grupos de WhatsApp de argentinos. En aquel momento, calculó que había unos 500 argentinos en el pueblo.
El procedimiento se extendió durante seis meses. Mientras aguardaba la resolución, vivía sola y se sostenía con los ahorros que había llevado desde Argentina. Pagaba 300 euros (USD 344) de alquiler y unos 70 euros (USD 80) mensuales por luz y gas, según su testimonio.
Una vez obtenida la ciudadanía, se mudó a Rávena, en el norte de Italia. Allí encontró un escenario diferente y comprendió que dominar el idioma era fundamental. Hizo un curso de italiano y consiguió trabajo por recomendación, el llamado “pasa parola”, en un consultorio odontológico.
Había estudiado tres años de odontología en Rosario antes de radicarse en el norte de Córdoba. Esa experiencia le permitió trabajar como asistente y, al atender a unas 30 personas por día, acelerar su aprendizaje del italiano.
En Rávena, según su experiencia, los sueldos promedios van de 1200 a 1600 euros hasta unos 1650, mientras que los alquileres rondan entre 600 y 700 euros. También notó una diferencia importante en el costo de vida: “En el supermercado, lo que en Rávena me costaba 100 euros, en el sur lo gastaba con 30 euros”.
Después decidió regresar a Calabria, a la zona de Paola, atraída por la naturaleza, el mar y la calidad de vida. Allí volvió a empezar: consiguió trabajo en apenas tres días y organizó sus días entre el empleo y la playa, donde por las tardes se reúne a tomar mates con otras argentinas.
El alquiler de una vivienda, en cambio, puede ubicarse entre 600 euros (USD 688) y 700 euros (USD 802), aunque también hay opciones más costosas según la zona y la temporada. Para la Argentina, esa carga obliga a evaluar con cuidado el presupuesto inicial de quienes planean radicarse en el país.
También advirtió un contraste con el sur: “Lo que yo gastaba en Rávena, 100 euros (USD 115), acá gasté 30 euros (USD 34)”, dijo al comparar compras de supermercado. Más tarde volvió a Calabria, a la zona de Paola, donde consiguió empleo a los tres días de llegar y encontró un costo de vida más bajo, aunque con remuneraciones acordes a esa realidad.
El consejo de Mariela para quienes quieran emigrar
Para quienes proyectan instalarse en Italia, Mariela recomendó contar con flexibilidad y aceptar que la inserción laboral puede comenzar en sectores distintos de la formación profesional de origen. Mientras avanza la homologación de sus títulos, consideró posible trabajar en turismo, gastronomía, limpieza o tareas de temporada.
También mencionó la alternativa de los empleos con vitto e alloggio, que incluyen alojamiento y comida, y las habitaciones compartidas para quienes todavía no reúnen los requisitos que suelen pedir las inmobiliarias, como un contrato laboral estable. “Hay que saber adaptarse a los trabajos que ofrece el lugar”, sentenció.
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