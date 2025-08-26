Taylor Swift y Travis Kelce se casan: así fue la propuesta de matrimonio

En los últimos meses, la pareja ha consolidado su relación. Swift asistió a la Tight End University de Kelce y la pareja pasó tiempo con sus amigos y la familia de la cantante. En un momento clave, a principios de este mes, Swift se unió a Kelce en su podcast, donde compartió su versión de cómo se enamoró del jugador.

La cantante describió el primer paso audaz de Travis como si estuviera en una película de los años 80. “Se sintió más como si estuviera en una película de John Hughes de los años 80, y él estaba afuera de mi ventana con un boombox diciendo: ‘¡Quiero salir contigo! ¿Quieres tener una cita conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?’”, reflexionó Swift. “Yo estaba como, ‘Si este tipo no está loco, esto es básicamente lo que he estado escribiendo en canciones deseando que me pase desde que era adolescente’”, agregó.