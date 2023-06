El lance de Fede Bal a Taylor Swift: qué le propuso

A través de su cuenta de Twitter, el actor y conductor le envió un mensaje a la artista utilizando un fragmento de la canción “Black Space”.

“You can write my name in your blank space”, le escribió Bal a Taylor Swift, mensaje que traducido del inglés significa “Puedes escribir mi nombre en tu espacio en blanco”.

La frase forma parte de una de las canciones más populares de la artista.

A esto, Bal le agregó el mensaje: “Quiero que sepan que las leo hermanas”.

Fans de Taylor Swift no tardaron en hacerse eco del tuit y estallaron de furia hacia el mensaje del actor, respondiendo con lapidarios mensajes y memes, en rechazo a su posteo.

“Ni se te ocurra” o “Alejate de Taylor, degenerado”, fueron algunas de las frases que le dejaron.

Sin embargo, lo que tampoco cayó bien fue el uso del término “hermanas” para referirse a las “Swifties”: “Ay señor, ¡qué cringe!”, “¿Y este payaso de qué circo se escapó?”.

Taylor Swift: Blank Space

