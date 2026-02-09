"Te dedico", el primer adelanto del nuevo álbum de Carlos Vives

El video musical tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones. Sobre el mensaje de la canción y el video, Pedro Vives expresa, “Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”.