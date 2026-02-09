"Te dedico", el primer adelanto del nuevo álbum de Carlos Vives
El reconocido artista presentó una canción que marca una nueva etapa artística en su exitosa carrera.
En las últimas horas, el ícono colombiano Carlos Vives presenta “Te Dedico”, el primer adelanto de “El Último Disco”. Esta canción marca una nueva etapa artística en la carrera de Vives, apostando por un regreso a los valores que realmente importan, como el romanticismo y una forma más íntima de conectar a través de la música.
Vivimos en un tiempo donde ya no se dedican canciones, ni se mira a los ojos, un mundo de relaciones desechables donde dedicar algo real es un acto revolucionario. Este primer sencillo habla de conexión y amor con intención, de dedicar tiempo, palabras, memoria.
El video musical tiene como protagonista a Pedro Vives, hijo del artista, quien representa el encuentro entre distintas formas de vivir las relaciones. Sobre el mensaje de la canción y el video, Pedro Vives expresa, “Los valores han cambiado bastante pero por ejemplo en la canción y en el video valores como es el amor, como se vivía antes más romántico sobre todo, son muy importantes y en verdad no podemos dejar eso atrás”.
A través de los visuales se explora la contracultura, el contraste entre distintas épocas y formas de expresión. En ese contexto, “Te Dedico” se presenta como una canción que busca la conexión personal y emocional verdadera, así como lo resume Carlos Vives: “Siempre es necesario tener a la mano una canción para dedicar”.
Escrita por Carlos Vives, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Andrés Leal,“Te Dedico” marca el inicio de un proyecto que apuesta por volver a la esencia: canciones auténticas, emociones reales y una conexión que trasciende el tiempo. Además, marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera del artista y sirve como antesala de su próxima gira internacional “Tour al Sol 2026”, con fechas confirmadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario