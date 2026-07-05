Telefe levantó la gala de Gran Hermano y cambió la programación: los motivos
El reality conducido por Santiago del Moro no saldrá al aire este domingo y el nuevo eliminado se conocerá este lunes.
Con la recta final cada vez más cerca, Gran Hermano Generación Dorada atraviesa días decisivos. La tensión crece dentro de la casa por la placa de nominados ya confirmada y cada movimiento puede resultar determinante en la carrera hacia la gran final. Sin embargo, en las últimas horas, Telefe sorprendió a los fanáticos con un cambio de programación que alteró los planes de la semana.
La principal modificación afectará la emisión de este domingo 5 de julio. Contra lo que estaba previsto, el reality no saldrá al aire y los seguidores del programa deberán esperar un día más para conocer cómo continuará la competencia.
La gala de Gran Hermano se posterga por el Mundial
La decisión responde exclusivamente a la cobertura del Mundial 2026, que continúa ocupando un lugar central en la programación de Telefe. De esta manera, el canal priorizará la transmisión vinculada a la Copa del Mundo y dejará en pausa, por una noche, el ciclo conducido por Santiago del Moro.
La suspensión de la gala también retrasa el desenlace de una de las placas más importantes de las últimas semanas. Los participantes que continúan en riesgo son Mariela, Luana, Hanssen, Cola, JC, Majluf y Nigro, quienes esperan conocer el veredicto del público en una instancia clave del juego.
La eliminación finalmente se llevará a cabo este lunes, cuando uno de los siete nominados deberá abandonar la casa por decisión de la gente. Con la final cada vez más cerca, cada voto puede cambiar el rumbo de la competencia y dejar afuera a uno de los candidatos a pelear por el gran premio.
El cambio obligó a la producción a reorganizar la dinámica prevista para este fin de semana y extendió la expectativa entre los fanáticos del programa. En las redes sociales, la noticia no pasó desapercibida y muchos seguidores manifestaron su sorpresa por la ausencia del reality en la pantalla, mientras esperan una nueva gala cargada de tensión y definiciones.
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