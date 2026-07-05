A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: mapa de las nevadas y precipitaciones en plena ola de frío
Las condiciones climáticas extremas generaron una alerta inesperada para las próximas horas en territorio bonaerense, con chances de nieve.
Para el imaginario popular bonaerense, la idea de ver caer copos de nieve del cielo pertenece exclusivamente a las postales patagónicas o a recuerdos históricos muy puntuales que quedaron grabados en la memoria colectiva, aunque la provincia de Buenos Aires vuelve a tener pronósticos de nevadas.
Sin embargo, el invierno está pegando con una fuerza inusual y la atmósfera comenzó a configurar un escenario perfecto para que el milagro blanco vuelva a repetirse en suelo provincial de un momento a otro.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió la ilusión de los fanáticos del frío al emitir un reporte oficial que modificó los mapas habituales, confirmando que la combinación de humedad y registros térmicos polares abrirá la ventana a un fenómeno sumamente esquivo: el pronóstico formal de "lluvias y nevadas".
Dónde pude caer nieve domingo y lunes en Buenos Aires
Los radares oficiales apuntaron directamente hacia los paisajes serranos y las zonas de influencia del sudeste de la provincia, donde el termómetro tocará pisos históricos entre este cierre de domingo y el inicio de la semana.
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Tandil: La pintoresca ciudad serrana es uno de los epicentros de la alerta climática. Con una masa de aire polar instalada sobre la región, el SMN prevé marcas térmicas que oscilarán entre apenas 1°C de mínima y un techo de 6°C de máxima. En ese rango de frío húmedo, las probabilidades de registrar agua-nieve o copos ligeros se mantienen latentes durante toda la jornada.
Balcarce: El escenario se vuelve todavía más extremo de cara al arranque de la semana laboral. Para la madrugada de este lunes, el organismo meteorológico determinó la caída drástica del termómetro, proyectando una mínima de -1°C (bajo cero) y una máxima de 8°C. Bajo este congelador biológico, el reporte extendido señala textualmente la probabilidad de "lluvias y nevadas" para las primeras horas del día.
La última palabra, como siempre en estos eventos tan milimétricos, la tendrá la naturaleza en las próximas horas. Los habitantes de la región ya preparan las cámaras y miran de reojo las ventanas, con la expectativa de revivir una de las postales más mágicas y extraordinarias del invierno bonaerense.
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