A qué hora cae nieve hoy en Buenos Aires: mapa de las nevadas y precipitaciones en plena ola de frío

Tandil: La pintoresca ciudad serrana es uno de los epicentros de la alerta climática. Con una masa de aire polar instalada sobre la región, el SMN prevé marcas térmicas que oscilarán entre apenas 1°C de mínima y un techo de 6°C de máxima. En ese rango de frío húmedo, las probabilidades de registrar agua-nieve o copos ligeros se mantienen latentes durante toda la jornada.

Pronósticos de nieve en Tandil, según el Servicio Meteorológico Nacional.