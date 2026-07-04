Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Francia vs. Paraguay
Francia busca los cuartos de final ante Paraguay, que viene de dar el gran batacazo al eliminar a Alemania. Los detalles en la nota.
Paraguay y Francia juegan este sábado, desde las 18 (hora de Argentina), en Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports, señal que cuenta con los derechos del torneo y transmite los 104 encuentros en total. Además, el ganador de la llave avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.
La "Albirroja" accedió a esta fase tras finalizar tercera del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia, pero logró meterse entre los mejores terceros. En los 16avos de final dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.
Para el seleccionado comandado por Gustavo Alfaro, el duelo también representa una oportunidad histórica: buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial por segunda vez en su historia y volver a unos cuartos de final después de 16 años. Su única presencia en esa instancia fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó por 1 a 0 frente a España, que luego se consagró campeón del torneo.
Francia, por su parte, llega como una de las principales candidatas al título. Culminó en lo más alto del Grupo I con puntaje ideal y en los 16avos de final mostró toda su jerarquía al superar 3 a 0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé.
Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su nivel para meterse entre los ocho mejores del Mundial por tercera vez consecutiva.
Cómo ver en vivo Francia vs. Paraguay sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario