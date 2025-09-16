Telefe vuelve a levantar La Voz Argentina y sigue el malestar en el público: qué pasó ahora

Sin embargo, esto no termina acá, ya que este miércoles el programa que conduce Occhiato tampoco se podrá ver y la furia crece cada vez más.

Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles

El programa, que ahora se emite de lunes a jueves, cede su espacio para el encuentro entre River y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.

De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el jueves con nuevas presentaciones. Luego, el sábado y domingo tampoco tendrá aire para retornar el lunes y dar inicio a la semana de programación.