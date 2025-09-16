Telefe vuelve a levantar La Voz Argentina y sigue el malestar en el público: qué pasó ahora
El canal de las pelotas decidió que el programa no salga al aire otra vez y el enojo de los fanáticos es cada vez más grande.
La Voz Argentina está entrando en la recta final y la competencia está más caliente que nunca. Esto hace que los seguidores del programa estén atentos a todo lo que ocurra en el certamen, sin embargo los cambios que está implementando Telefe, no les está gustando nada.
El canal decidió suspender la emisión del pasado viernes, algo que ha ocurrido de forma reiterada en las últimas semanas y que repitió de manera inesperada el pasado domingo, en otro movimiento de la grilla bastante sorpresivo.
La semana pasada, el programa que conduce Nico Occhiato no salió el martes (como el jueves anterior) por las transmisiones de los partidos de la Selección Argentina. Tampoco se emitió el domingo 7 de septiembre, posiblemente debido a las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Aunque el programa ha sumado una gala semanal, saliendo al aire de domingo a viernes, los fanáticos se han encontrado con la sorpresa de que el reality no se emite en las noches esperadas. Esta situación ha generado bronca e incertidumbre, ya que no se sabe cómo quedará la grilla de programación.
De hecho, los días que La Voz Argentina sale al aire cambiaron y ya no irá más de domingos a jueves. A partir de esta semana, el concurso saldrá al aire de lunes a jueves.
Sin embargo, esto no termina acá, ya que este miércoles el programa que conduce Occhiato tampoco se podrá ver y la furia crece cada vez más.
Por qué no dan La Voz Argentina este miércoles
El programa, que ahora se emite de lunes a jueves, cede su espacio para el encuentro entre River y Palmeiras, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro, que se disputa en el Monumental, se juega desde las 21 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el jueves con nuevas presentaciones. Luego, el sábado y domingo tampoco tendrá aire para retornar el lunes y dar inicio a la semana de programación.
