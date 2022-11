Gran Hermano: cómo se dio cuenta La Tora que el rating la rompía

Luego añadió: "Después cuando Santi del Moro, tipo no sé, primer nominación dos cortes, ya en la tercer nominación eran cuatro cortes", comentó, causando asombro no solo en el conductor sino en todos los invitados por la forma en la que se dio cuenta y el análisis que hizo para saber que el programa verdaderamente media y mucho en cuanto al rating.

Además comentó que le habló a "Alfa" con quien se peleó bastante dentro de la casa: "Lo miro a "Alfa" y le digo ´esto está midiendo de locos´ y ahí dije no esto está midiendo chicos. Luego Nancy Pazos sorpendida le dijo: "No puedo creer que hayas tenido tanta percepción para eso y no hayas tenido percepción para el juego. Para lo que diga el resto del universo sobre vos", cerró la periodista.