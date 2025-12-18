Desde cuándo la entrega de los Premios Oscar podrá verse por YouTube

Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó el peso institucional del evento y el compromiso de la plataforma para mantener su prestigio. “Los Oscar representan una de las instituciones culturales más influyentes del planeta. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a audiencias globales permitirá inspirar a una nueva generación de creadores y amantes del cine, sin perder la esencia ni el legado que han definido a los Oscar a lo largo de su historia”, aseguró Mohan.

Con la mira puesta en 2029, los Oscar apuestan por un modelo más accesible e interactivo, garantizando opciones de accesibilidad y subtítulos en múltiples idiomas para sus más de 2 mil millones de usuarios potenciales, asegurando que el prestigio del cine siga vigente en la era del contenido bajo demanda.