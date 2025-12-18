Desde cuándo la entrega de los Premios Oscar podrá verse por YouTube
Marcando una nueva era en la forma de consumir entretenimiento, los premios más importantes del cine dejarán la TV abierta. Los detalles.
La industria cinematográfica se encamina hacia una transformación estructural sin precedentes. Tras más de medio siglo de permanencia en la cadena ABC, los Premios de la Academia han anunciado que, a partir del año 2029, la gala de los Oscar dejará la televisión tradicional para transmitirse de forma exclusiva a través de YouTube. Este movimiento estratégico marca el fin de una era y el comienzo de una etapa centrada en la digitalización y el alcance global.
El vínculo histórico con ABC concluirá en 2028, año en el que se celebrará el centenario de la estatuilla. De este modo, la edición número 101 será la encargada de inaugurar este nuevo formato en el entorno digital. La alianza no solo contempla la ceremonia principal, sino que integra a YouTube como la plataforma responsable de emitir la alfombra roja, el anuncio de las nominaciones, los Premios de los Gobernadores y contenido exclusivo detrás de escena.
Un giro hacia la modernización y las audiencias globales
La decisión de la Academia responde a una necesidad de adaptación frente a los nuevos hábitos de consumo. Mientras que las métricas en televisión tradicional han mostrado un descenso en los últimos años, el streaming se ha consolidado como el espacio predilecto para los eventos en vivo. Al respecto, el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, manifestaron su entusiasmo por este cambio de paradigma.
“Nos entusiasma comenzar una alianza global, amplia y multifacética con YouTube, que será el nuevo hogar de los Oscar y de nuestras actividades a lo largo del año”, expresaron en un comunicado oficial. Los directivos enfatizaron que, dada la naturaleza internacional de la organización, este acuerdo permitirá una expansión sin precedentes: “Esta colaboración ampliará el acceso a nuestra labor, beneficiando tanto a nuestros miembros como a la comunidad cinematográfica en general. Aprovechar el alcance de YouTube nos permitirá ofrecer nuevas formas de participación, impulsar la innovación y, al mismo tiempo, honrar el legado histórico de los Oscar”.
Innovación técnica y preservación del legado
La colaboración estratégica trasciende la transmisión en vivo. Google Arts & Culture desempeñará un rol fundamental al digitalizar elementos de la Colección de la Academia, la cual atesora más de 52 millones de piezas cinematográficas. Este esfuerzo busca poner la historia del cine al alcance de una nueva generación de creadores y cinéfilos en una escala masiva.
Por su parte, el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó el peso institucional del evento y el compromiso de la plataforma para mantener su prestigio. “Los Oscar representan una de las instituciones culturales más influyentes del planeta. Colaborar con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a audiencias globales permitirá inspirar a una nueva generación de creadores y amantes del cine, sin perder la esencia ni el legado que han definido a los Oscar a lo largo de su historia”, aseguró Mohan.
Con la mira puesta en 2029, los Oscar apuestan por un modelo más accesible e interactivo, garantizando opciones de accesibilidad y subtítulos en múltiples idiomas para sus más de 2 mil millones de usuarios potenciales, asegurando que el prestigio del cine siga vigente en la era del contenido bajo demanda.
