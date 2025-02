Tenía antecedentes: el duro relato de la exnovia de Santiago Martínez antes de "Love Is Blind"

Emily Santiago Love is blind

Tras ello, se viralizó un video que compartió la influencer Johana Coleff en noviembre de 2024, cuando el matrimonio entre Emily y Santiago parecía ser un cuento de hadas. La joven, que fue expareja de Martínez, salió a hablar para "sacarle la careta" luego de que tomaran relevancia en las redes sociales algunos episodios suyos con Emily, donde se advertían rasgos de violencia.

Qué decía Johana Coleff en su descargo contra Santiago Martínez

A través de un extenso clip de TikTok, Johana contó su mala experiencia con el exparticipante del reality de Netflix: "Lo conocí en octubre del 2023, yo venía de una relación media media y él en menos de un mes me mostró todo lo que yo buscaba en un hombre. Me voló la cabeza", comenzó indicando.

Luego, detalló: "Miércoles, dos de la mañana, en un lugar random estacionados con el auto. Él con la puerta abierta, entonces le dije ‘cerrá la puerta’, hablamos un poco y le dije ‘bueno, dale, cerrá la puerta’, y me dijo ‘¡pará que a mi no me gusta que me apuren!’", relató la joven en torno a la evidente agresividad de Santiago.

Y agregó: "Así había un montón de situaciones. Siempre que nos veíamos pasaba algo. Una vez habíamos quedado en cenar juntos y pedir helado, yo no pude pedir en la aplicación no sé por qué y se enojó porque no pude hacerlo".

Seguidamente, Coleff reveló uno de los últimos episodios con Martínez: "Fue la peor situación que viví con un hombre. Veníamos de cenar, íbamos a ir a la casa, él vivía con los padres y estaba la luz prendida, así que estacionamos en la esquina un rato hasta que se fueran a dormir".

"Era una situación íntima que él opinaba que sí y yo que no. Como le decía que no, él pensaba que lo trataba como a cualquiera. Y la realidad es que no. No es no, chicas. Me empezó a insultar de arriba a abajo. Todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar, me las dijo. Saqué mi celular para pedirme un auto, y me dijo ‘a mí cuando te hablo me escuchás’ y me sacó el teléfono. En ese momento no me daba para forcejear porque estaba muy transformado, entonces me daba miedo", se sinceró la influencer.

Finalmente, contó la insólita actitud de Santiago tras maltratarla: "Esperé porque no quería irme sin mi celular y en un momento se largó a llorar y empezó a pedirme perdón por todas las cosas que me había dicho, que no sentía eso, que era mentira, que me quería y me devolvió el teléfono. Me quiso abrazar y lo abracé".