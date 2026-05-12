Tomás Rebord rompió el silencio sobre su pelea con Guille Aquino: "Me dolió mucho"

Pero detrás de las declaraciones públicas y los cruces que se vieron al aire, da la sensación de que todavía hay una parte de la historia que nunca terminó de contarse. Porque cada vez que Rebord habla del tema evita entrar en algunos detalles, deja frases a medias y desliza que el conflicto fue mucho más profundo que una simple diferencia laboral.

Por ahora ninguno de los dos explicó del todo cuál fue el verdadero punto de quiebre. Y mientras las versiones siguen circulando en redes y dentro del ambiente del streaming, empieza a tomar fuerza una teoría silenciosa: que existe un “ícono” oculto de la pelea, una escena o una deslealtad que durante mucho tiempo lucía invisible hacia afuera, pero que habría sido el verdadero detonante de la ruptura y que todavía permanece fuera de cámara.