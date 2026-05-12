Tomás Rebord rompió el silencio sobre su pelea con Guille Aquino: "Me dolió mucho"
El conductor habló en Olga sobre el quiebre de su relación con el streamer y reconoció que todavía no pudieron recomponer el vínculo.
La interna entre Tomás Rebord y Guille Aquino volvió a quedar en el centro de la escena luego de las declaraciones que el conductor realizó durante su paso por Olga. Allí, el streamer habló sin filtros sobre la pelea que los distanció y dejó en claro que el conflicto todavía sigue abierto.
En medio de una charla relajada, Rebord reconoció que la ruptura con Aquino fue mucho más profunda de lo que parecía desde afuera. “No me amigué y sí me dolió porque la relación era real”, sostuvo al recordar el vínculo que mantenían antes de la explosión pública del conflicto.
El conductor explicó que intentó acercarse en distintas oportunidades, aunque nunca obtuvo respuesta. Incluso reveló que le escribió varias veces por WhatsApp y que esos mensajes quedaron sin contestación. “Después no respondió más nada y no entendí qué pasó”, comentó.
Según contó, gran parte de la bronca apareció luego de algunas publicaciones y comentarios que interpretó como una falta de lealtad, especialmente por cuestiones relacionadas con su vida privada y su entorno más cercano. A pesar del enojo, Rebord dejó una puerta abierta para una eventual reconciliación. Sin embargo, aclaró que antes tendría que existir una conversación privada y un pedido de disculpas para poder recomponer el vínculo.
La pelea entre ambos se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del universo del streaming argentino en los últimos meses, especialmente después de la salida de Aquino de Blender y su llegada a Vorterix, en medio de indirectas, pases de factura y silencios cada vez más evidentes.
Pero detrás de las declaraciones públicas y los cruces que se vieron al aire, da la sensación de que todavía hay una parte de la historia que nunca terminó de contarse. Porque cada vez que Rebord habla del tema evita entrar en algunos detalles, deja frases a medias y desliza que el conflicto fue mucho más profundo que una simple diferencia laboral.
Por ahora ninguno de los dos explicó del todo cuál fue el verdadero punto de quiebre. Y mientras las versiones siguen circulando en redes y dentro del ambiente del streaming, empieza a tomar fuerza una teoría silenciosa: que existe un “ícono” oculto de la pelea, una escena o una deslealtad que durante mucho tiempo lucía invisible hacia afuera, pero que habría sido el verdadero detonante de la ruptura y que todavía permanece fuera de cámara.
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