Tensión en MasterChef Celebrity entre Lizy Tagliani y la China Ansa: qué pasó
Las participantes protagonizaron un inesperado cruce durante uno de los desafíos de cocina. La respuesta de la periodista sorprendió a la humorista y dejó un momento particular en el reality de Telefe.
Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a ser escenario de un momento de tensión. Esta vez, las protagonistas fueron Lizy Tagliani y Josefina "China" Ansa, quienes tuvieron un intercambio inesperado durante una de las pruebas del certamen que conduce Wanda Nara por Telefe.
Todo ocurrió durante un desafío en el que los participantes debían preparar hamburguesas y contaban con una picadora de carne para elaborar sus preparaciones. En medio del movimiento y la presión por cumplir con el tiempo establecido, Lizy comenzó a buscar el utensilio y preguntó dónde podía encontrarlo.
Germán Martitegui advirtió que tenían una picadora disponible y Damián Betular intervino para orientarla: "Lizy, la que la tiene es la China". La humorista se acercó entonces a Ansa y le hizo una consulta que dio lugar al cruce: "¿La tuya? ¿Tenemos que esperar que vos termines?".
La respuesta de la periodista fue inmediata: "No, boluda, la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?", contestó mientras seguía concentrada en su plato. La reacción de Tagliani no pasó inadvertida y respondió con ironía: "Qué carácter". El breve intercambio llamó la atención por el tono de las participantes y se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión.
MasterChef Celebrity tuvo un pico de 14 puntos de rating
Más allá de los cruces que se producen entre los concursantes, MasterChef Celebrity continúa consolidándose como uno de los principales atractivos de la pantalla de Telefe. Durante la emisión del jueves 5 de noviembre, el reality alcanzó un pico de 14 puntos de rating y lideró su franja horaria, en una noche que combinó desafíos gastronómicos, devoluciones del jurado y situaciones inesperadas entre los participantes.
Con Wanda Nara al frente y Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular en el jurado, el certamen sigue generando repercusiones tanto por el desempeño culinario de los famosos como por los momentos de tensión y humor que se viven dentro de las cocinas.
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