Tensión en MasterChef Celebrity entre Lizy Tagliani y la China Ansa: qué pasó

La respuesta de la periodista fue inmediata: "No, boluda, la tenés ahí abajo. ¿Cómo la mía?", contestó mientras seguía concentrada en su plato. La reacción de Tagliani no pasó inadvertida y respondió con ironía: "Qué carácter". El breve intercambio llamó la atención por el tono de las participantes y se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión.