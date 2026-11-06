La visita del papa León XIV a la Argentina: habrá 25 mil voluntarios para recibirlo y organizar las actividades
Federico Deteffaniz, coordinador nacional del voluntariado, explicó cómo será el operativo y qué tareas tendrán quienes se sumen a las distintas actividades previstas durante la visita papal.
La visita del papa León XIV a la Argentina demandará un importante operativo de organización y asistencia. Uno de los datos que sobresale es la convocatoria de voluntarios: alrededor de 25.000 personas se inscribieron para colaborar durante las distintas actividades que se desarrollarán en el país, en un acontecimiento que movilizará a miles de peregrinos.
Federico Deteffaniz, coordinador nacional del voluntariado, brindó detalles sobre los preparativos en declaraciones a C5N y reconoció la magnitud del desafío que representa organizar un dispositivo de estas características.
"Es muy desafiante. El tipo de tarea que van a realizar dependerá de si participan en los cuatro eventos masivos o en aquellos de menor aforo. Tareas de recepción y orientación de los peregrinos. Asistir en los puestos de hidratación", explicó.
Cómo será el operativo de los 25 mil voluntarios por la visita del Papa
La cantidad de personas inscriptas obligó a desplegar una estructura de coordinación de grandes dimensiones. Según detalló Deteffaniz, detrás de los miles de voluntarios habrá un equipo de aproximadamente 200 personas encargado de organizar y distribuir las distintas tareas.
"Hay un equipo enorme en la organización de los voluntarios, unos 200 que organizan a los 25 mil", señaló el coordinador nacional. Las funciones estarán determinadas por las características de cada actividad. En los eventos de mayor convocatoria, los voluntarios tendrán un papel central en la recepción de los peregrinos, la orientación del público y la asistencia en los puestos de hidratación.
La organización también busca que quienes participen del operativo estén preparados para afrontar jornadas de mucha concurrencia y movimiento, con especial atención a la atención de los visitantes.
El mensaje a los voluntarios: alegría y paciencia
Además de la preparación logística, desde la coordinación nacional remarcaron la importancia de la actitud de quienes estarán al servicio de los peregrinos. En ese sentido, Deteffaniz explicó que uno de los ejes del trabajo previo consiste en reforzar dos cualidades fundamentales para afrontar el desafío: la alegría y la paciencia.
La convocatoria superó las expectativas iniciales: se habían proyectado alrededor de 20.000 voluntarios y las inscripciones alcanzaron los 25.077 participantes. La cifra refleja la dimensión de la movilización que genera la visita papal y anticipa un despliegue multitudinario en las distintas actividades previstas.
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