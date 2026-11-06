La visita del papa León XIV a la Argentina: habrá 25 mil voluntarios para recibirlo y organizar las actividades

La organización también busca que quienes participen del operativo estén preparados para afrontar jornadas de mucha concurrencia y movimiento, con especial atención a la atención de los visitantes.

El mensaje a los voluntarios: alegría y paciencia

Además de la preparación logística, desde la coordinación nacional remarcaron la importancia de la actitud de quienes estarán al servicio de los peregrinos. En ese sentido, Deteffaniz explicó que uno de los ejes del trabajo previo consiste en reforzar dos cualidades fundamentales para afrontar el desafío: la alegría y la paciencia.

La convocatoria superó las expectativas iniciales: se habían proyectado alrededor de 20.000 voluntarios y las inscripciones alcanzaron los 25.077 participantes. La cifra refleja la dimensión de la movilización que genera la visita papal y anticipa un despliegue multitudinario en las distintas actividades previstas.