Verano: "La Revista del Cervantes" con Lizy Tagliani y Listorti llega a Mar del Plata
El megaespectáculo debutará el próximo 25 de diciembre en el tradicional Teatro Radio City. Todos los detalles.
La temporada teatral de verano en Mar del Plata empieza a calentar motores. Desde este lunes 2 de noviembre, quedaron oficialmente a la venta las entradas para "La Revista del Cervantes", el aclamado espectáculo que desembarcará en La Feliz encabezado por Lizy Tagliani y José María Listorti, tras su exitosa gira por la Ciudad de Buenos Aires.
El megaespectáculo debutará el próximo 25 de diciembre en el tradicional Teatro Radio City (San Luis 1750) y promete convertirse en uno de los grandes tanques humorísticos y musicales de la temporada 2026-2027.
Teatro: un tributo a los grandes del humor con despliegue escénico
Bajo la dirección general de Pablo Maritano, la obra propone una desopilante comedia con toques nostálgicos y de gran escala visual.
La historia gira en torno a un hipotético encuentro en el limbo entre dos íconos de la comedia argentina, Tato Bores y Antonio Gasalla. Ambos capocómicos deberán ingeniárselas para convencer a la rigurosa recepcionista del paraíso de que el teatro de revistas y el humor nacional merecen un lugar de privilegio en el cielo.
En tanto, la puesta contará con un importante despliegue de 14 bailarines y una banda de 12 músicos actuando en vivo, complementando los cuadros estelares de Tagliani y Listorti.
Precios, días y dónde adquirir los tickets
El espectáculo mantendrá una extensa cartelera durante todo el verano, con funciones programadas de martes a domingos a las 21:00 horas, finalizando su temporada el 28 de febrero de 2027.
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Ubicación: Teatro Radio City (San Luis 1750, Mar del Plata).
Precios: Entradas a partir de los $39.550.
Venta online: Disponibles a través de la plataforma ticketek.com.ar.
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