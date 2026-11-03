Verano: "La Revista del Cervantes" con Lizy Tagliani y Listorti llega a Mar del Plata

La temporada teatral de verano en Mar del Plata empieza a calentar motores. Desde este lunes 2 de noviembre, quedaron oficialmente a la venta las entradas para "La Revista del Cervantes", el aclamado espectáculo que desembarcará en La Feliz encabezado por Lizy Tagliani y José María Listorti, tras su exitosa gira por la Ciudad de Buenos Aires.