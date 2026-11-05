El angustiante descargo de Lizy Tagliani sobre las vidas de las personas trans tras el ataque en Palermo

Pese a las múltiples adversidades superadas a lo largo de su camino, la artista destacó que logró reconstruirse y consolidar su actualidad profesional y emocional, aunque no ocultó su dolor e indignación por la persistencia de estos ataques de odio en el presente. "Por sobrevivir, por intentar ser feliz a mi manera. Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar, siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora estoy plena. Pero toda esa culpa se te hace callo, me sorprende que aún hoy siga cargándose a personas que tratan de respirar como pueden antes de que alguien decida que tu vida no vale nada", reflexiono con abierta tristeza.

Para finalizar su mensaje y hacer un fuerte llamado a la conciencia colectiva frente a la impunidad de estas agresiones, la comediante cerró su pronunciamiento con una frase categórica contra la violencia sistemática hacia la comunidad trans: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana".