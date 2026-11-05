El angustiante descargo de Lizy Tagliani sobre las vidas de las personas trans tras el ataque en Palermo
La conductora y artista se pronunció en redes sociales luego del ataque transfóbico en Palermo y recordó su infancia. Los detalles.
Un gravísimo e indignante episodio de violencia sacudió a la opinión pública y encendió las alarmas en el ambiente artístico. En el barrio porteño de Palermo, un grupo de jóvenes atacó salvajemente a trabajadoras sexuales trans, persiguiéndolas, golpeándolas y lanzándoles diversos objetos en las inmediaciones de los bosques.
La agresión física y verbal cobró mayor trascendencia debido a que los propios agresores difundieron los videos del hecho en las redes sociales, desatando un repudio masivo al que se sumó la conductora y artista Lizy Tagliani con una profunda reflexión.
Movilizada por las dramáticas imágenes y por su propia historia de vida, la figura de la televisión abierta volcó en sus plataformas digitales un angustiante descargo. En sus palabras, repasó las constantes dificultades y peligros que enfrentan las personas transgénero y transexuales en la sociedad, recordando la crudeza de su propia juventud en el conurbano bonaerense para visibilizar una realidad que sigue cobrándose víctimas.
A través de un relato sumamente íntimo, la animadora rememoró las maniobras que debía realizar en su adolescencia para resguardar su integridad física ante el acoso callejero y la intolerancia social: “Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan. Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos. Sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas. Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo”, confesó la comediante al reconstruir aquellos años de hostilidad.
Asimismo, la conductora expuso el pesado estigma de la culpa que la acompañó durante diferentes etapas de su desarrollo personal y los traumáticos episodios que marcaron su historia: “Ya me había sentido culpable antes porque, según mi abusador, a los 5 años lo desperté de su siesta tocándolo. Sí, yo a los 5 años. A los 12, ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15, por no haber nacido mujer y festejar mis 15. A los 18, por no tener un novio que me llevara de la mano a tomar un helado. A los 24, porque una mala praxis me pudrió las tetas y casi me llevó a la muerte”, detalló con crudeza sobre las vivencias que moldearon su juventud.
Pese a las múltiples adversidades superadas a lo largo de su camino, la artista destacó que logró reconstruirse y consolidar su actualidad profesional y emocional, aunque no ocultó su dolor e indignación por la persistencia de estos ataques de odio en el presente. "Por sobrevivir, por intentar ser feliz a mi manera. Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar, siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora estoy plena. Pero toda esa culpa se te hace callo, me sorprende que aún hoy siga cargándose a personas que tratan de respirar como pueden antes de que alguien decida que tu vida no vale nada", reflexiono con abierta tristeza.
Para finalizar su mensaje y hacer un fuerte llamado a la conciencia colectiva frente a la impunidad de estas agresiones, la comediante cerró su pronunciamiento con una frase categórica contra la violencia sistemática hacia la comunidad trans: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana".
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