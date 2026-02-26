Tensión en MasterChef: Germán Martitegui cruzó con dureza a Emilia Attias por su sushi
La actriz llegó con lo justo a presentar sus rolls y el jurado no dejó pasar los errores de organización ni las fallas técnicas en una de las devoluciones más filosas de la temporada.
La cocina de MasterChef Celebrity volvió a convertirse en un campo de alta presión. Esta vez, la protagonista del momento fue Emilia Attias, quien presentó una propuesta de sushi que no logró convencer al jurado y desató el enojo de Germán Martitegui.
Apenas la actriz se acercó con su plato, el chef dejó en claro que la devolución no sería amable. Incluso antes de probar las piezas, disparó con evidente molestia: “No sé si soy la persona indicada para recibirte hoy, porque me enoja muchísimo que otra vez faltaban 5 segundos y estabas haciendo este rollo, no hiciste la salsa…”. El reclamo apuntó directamente a un problema que, según él, se repite: la mala administración del tiempo.
Attias intentó explicar que la salsa estaba preparada, aunque admitió que no había alcanzado a emplatarla. Sin embargo, Martitegui redobló la crítica: “¿Pero vos te das cuenta de que no hacía falta estar haciendo esto en los últimos 5 segundos de los 70 minutos?”. Mientras sostenía uno de los rolls, sentenció: “Estoy enojado y tengo razón, porque no puede ser que vos siempre terminás en los últimos cinco segundos”.
La actriz apeló a su falta de experiencia para justificar el desenlace: “Es la segunda vez que hago sushi en mi vida, y ese no lo hice nunca”. Pero el jurado fue categórico al marcarle el camino: “Está bien, pero empezá por hacer el rollo y después hacé otra cosa, Emilia”. La observación dejó en evidencia que, más allá del resultado, el problema central fue la estrategia durante la prueba.
En medio de la tensión intervino Damián Betular, quien sumó otro punto crítico: “No quiero agregar leña al fuego, pero ella tuvo la ayuda de Matías (Totake), que la desaprovechó muchísimo porque lo tuvo parado preguntando cosas en vez de armar el roll”. La referencia al cocinero invitado remarcó que Attias contaba con un recurso adicional que no supo capitalizar.
Cuando finalmente llegó la degustación, la evaluación técnica tampoco fue benévola. Sobre el roll envuelto en nori, Martitegui fue tajante: “Le falta muchísimo. Yo creo que no tiene ni sal“. En cuanto al segundo, reconoció una intención interesante pero incompleta: “En el segundo hay un buen sabor con el sésamo, con el atún pero no te acompañó la terminación“. Betular, con ironía, deslizó que por la cantidad de mango casi podía funcionar como postre.
Consultado por Wanda Nara sobre si ya se le había pasado el enojo, el chef respondió seco: “No, simplemente volví a mi eje”. Afectada por la devolución, Attias cerró la jornada con una frase que reflejó su estado anímico: “Me voy a mi casa a llorar, a drenar y a seguir“.
