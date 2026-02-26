Tensión en MasterChef: Germán Martitegui cruzó con dureza a Emilia Attias por su sushi

image

Cuando finalmente llegó la degustación, la evaluación técnica tampoco fue benévola. Sobre el roll envuelto en nori, Martitegui fue tajante: “Le falta muchísimo. Yo creo que no tiene ni sal“. En cuanto al segundo, reconoció una intención interesante pero incompleta: “En el segundo hay un buen sabor con el sésamo, con el atún pero no te acompañó la terminación“. Betular, con ironía, deslizó que por la cantidad de mango casi podía funcionar como postre.

Consultado por Wanda Nara sobre si ya se le había pasado el enojo, el chef respondió seco: “No, simplemente volví a mi eje”. Afectada por la devolución, Attias cerró la jornada con una frase que reflejó su estado anímico: “Me voy a mi casa a llorar, a drenar y a seguir“.