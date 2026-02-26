Telefe arrasa: Gran Hermano se apoderó del rating nocturno y dejó sin aire a la competencia

ElTrece quedó muy relegado

Por su parte, ElTrece no logró hacerle frente al tanque de Telefe. El histórico noticiero Telenoche, que compitió en el inicio del prime time, apenas registró 2.7 puntos de rating hacia las 20:45 horas, con un share del 15.2%. Ya adentrada la noche y compitiendo de lleno con la casa más famosa, el ciclo especial El Mundo del Espectáculo -que ayer emitió "Bandido"- cerró su franja midiendo 1.8 puntos y 10.2% de share.