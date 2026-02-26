Telefe arrasa: Gran Hermano se apoderó del rating nocturno y dejó sin aire a la competencia
Gran Hermano Generación Dorada alcanzó marcas por encima de los 15 puntos. MasterChef Celebrity no se quedó atrás y aportó un gran caudal de rating.
La noche de este miércoles 25 de febrero de 2026 volvió a dejar en claro cuál es la señal favorita del público argentino a la hora de buscar entretenimiento. impuso su jerarquía en el prime time, liderando cómodamente las planillas de rating gracias a su dupla de reality shows, con una especial atención en .
La aplanadora del rating: MasterChef y Gran Hermano
De acuerdo a los datos correspondientes a la planilla Overnight en el Gran Buenos Aires, la jornada nocturna de Telefe comenzó a calentar motores con MasterChef Celebrity. El certamen gastronómico ingresó a la grilla pisando fuerte, promediando 13.8 puntos de rating con un share (porcentaje de encendido sobre la TV Abierta) que alcanzó el 57.5% hacia las 21:45 horas. A nivel alcance, logró contactar a 974 mil individuos en el momento de mayor concentración.
Sin embargo, el pico máximo de la noche llegó de la mano de Gran Hermano. El inicio del ciclo a las 23:10 horas catapultó los números, arrancando con un sólido 13.4 puntos y un share del 78.8%.
El interés del público no decantó con el paso de los minutos, sino todo lo contrario. En el bloque de las 23:30, el reality de convivencia tocó los 14.6 puntos de rating, capturando un brutal share del 82.9% sobre el total de la televisión abierta. En cantidad de espectadores, el fenómeno significó 1.513.500 individuos prendidos a la pantalla chica.
ElTrece quedó muy relegado
Por su parte, ElTrece no logró hacerle frente al tanque de Telefe. El histórico noticiero Telenoche, que compitió en el inicio del prime time, apenas registró 2.7 puntos de rating hacia las 20:45 horas, con un share del 15.2%. Ya adentrada la noche y compitiendo de lleno con la casa más famosa, el ciclo especial El Mundo del Espectáculo -que ayer emitió "Bandido"- cerró su franja midiendo 1.8 puntos y 10.2% de share.
