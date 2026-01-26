Tensión en MasterChef: Wanda Nara sorprendió a Rusherking con preguntas incómodas

Lejos de esquivar la situación, Rusherking decidió devolver la pregunta y sorprendió a Wanda al consultarle: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. La conductora no dudó y respondió con una confesión que dejó a todos boquiabiertos: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”. La frase generó murmullos y comentarios inmediatos en el estudio.

Para cerrar el tema, el cantante aclaró que, a diferencia de la experiencia de Wanda, él no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de la venta. Entre risas y mirando a cámara, puso punto final al asunto con una frase que sintetizó el momento vivido: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”.

El cruce dejó en evidencia cómo MasterChef Celebrity sigue apostando no solo al talento culinario, sino también a los cruces personales y a la espontaneidad, ingredientes que vuelven impredecible cada emisión y mantienen al público atento a lo que puede ocurrir en cualquier momento.