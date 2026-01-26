Tensión en MasterChef: Wanda Nara sorprendió a Rusherking con preguntas incómodas
Una charla aparentemente distendida derivó en uno de los momentos más comentados del programa, cuando la conductora llevó la conversación al plano personal.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó mucho más que platos y devoluciones del jurado. La participación de Rusherking, quien había regresado al certamen tras el repechaje, quedó marcada por un intercambio incómodo y picante con Wanda Nara, que rápidamente se volvió viral y generó comentarios en redes sociales.
Todo comenzó en un clima relajado dentro del estudio, durante una charla informal entre la conductora y el influencer Ian Lucas. Al asegurar que ambos conocían al cantante desde hacía tiempo, Wanda buscó ideas para generar conversación y no dudó en seguir una sugerencia provocadora. “Preguntale por alguna de sus exs”, lanzó Ian, entre risas.
La mediática tomó la propuesta con humor y dejó una frase que anticipó lo que vendría: “Hace un momento estaba mal, pero me salió la maldad de adentro”. Minutos más tarde, Wanda se acercó a la estación de trabajo de Rusherking mientras cocinaba y fue directo a un tema sensible. Sin rodeos, le preguntó si alguna vez había regalado un auto.
El cantante respondió afirmativamente y dio a entender que el asunto era conocido, en clara referencia a su relación pasada con la China Suárez. Ante la repregunta de la conductora sobre qué había ocurrido con el vehículo tras la ruptura, explicó que su intención inicial era que ella se lo quedara, aunque finalmente decidió devolverlo y terminaron vendiéndolo.
El intercambio no pasó desapercibido para el resto de los participantes. Desde una mesada cercana, Evangelina Anderson intervino con ironía y pidió que hablaran más fuerte para poder escuchar, lo que desató risas y sumó tensión al momento. La escena quedó expuesta ante cámaras y jurado, convirtiéndose en uno de los puntos altos del programa.
Lejos de esquivar la situación, Rusherking decidió devolver la pregunta y sorprendió a Wanda al consultarle: “¿Qué es lo más caro que regalaste?”. La conductora no dudó y respondió con una confesión que dejó a todos boquiabiertos: “Regalé una casa, pero también me la quedé yo cuando me separé, obvio, porque la regalé pero a mi nombre”. La frase generó murmullos y comentarios inmediatos en el estudio.
Para cerrar el tema, el cantante aclaró que, a diferencia de la experiencia de Wanda, él no había dejado el auto a su nombre, lo que luego le trajo complicaciones al momento de la venta. Entre risas y mirando a cámara, puso punto final al asunto con una frase que sintetizó el momento vivido: “Creo que ese fue el primero y último auto, basta”.
El cruce dejó en evidencia cómo MasterChef Celebrity sigue apostando no solo al talento culinario, sino también a los cruces personales y a la espontaneidad, ingredientes que vuelven impredecible cada emisión y mantienen al público atento a lo que puede ocurrir en cualquier momento.
