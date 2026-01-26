La supuesta estrategia que utiliza Wanda Nara para desgastar a Vero Lozano en Telefe
Aseguran que la conductora de MasterChef tiene "un peón" que va al frente contra su par luego de su conflicto y en medio de la disputa por Bake Off.
La guerra televisiva entre Wanda Nara y Verónica Lozano sumó un nuevo capítulo y promete seguir escalando. Este domingo, en Infama, Marcela Tauro y su equipo aseguraron que la conductora de MasterChef estaría utilizando a Sofía “La Reini” Gonet como una pieza clave para debilitar la imagen pública de Lozano, en medio de la disputa por la conducción de Bake Off, uno de los formatos más codiciados de Telefe.
El conflicto entre las dos figuras del canal de las pelotas lleva al menos un mes y se desató cuando Vero Lozano anunció públicamente que desde la señal le habían confirmado que sería la conductora de la próxima edición de Bake Off. Poco después, Wanda salió a desmentir esa información y aseguró que el puesto le correspondía a ella, lo que encendió una pelea abierta que desde entonces no dejó de sumar episodios.
En Infama, el informe fue presentado con un título contundente: “La guerra por un programa de cocina: Vero Lozano vs Wanda Nara”. En ese contexto, el locutor del ciclo lanzó una afirmación que generó revuelo: “Las dos están peleando cuerpo a cuerpo por Bake Off. Ahora, Wanda usó a La Reini como peón para ir desgastando de a poquito a Vero”. La referencia apuntó directamente al cruce que Sofía Gonet protagonizó tras una entrevista en Cortá por Lozano, lo que habría sido leído como parte de una estrategia mayor.
Desde el programa también recordaron otros episodios que fueron alimentando la interna, como la foto que Wanda Nara se tomó con Johnny Depp, invitado de lujo de Jorge “Corcho” Rodríguez y de su esposa Vero Lozano, durante su paso por Cortá por Lozano. Ese gesto, lejos de pasar inadvertido, fue interpretado como una provocación directa dentro de un conflicto que ya estaba declarado.
Para sumar contexto, Costa ,panelista de Cortá por Lozano, participó como invitada en Infama y aportó información clave sobre el futuro del proyecto. Allí confirmó que “hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano 2026”, aunque aclaró que los tiempos no están del todo definidos y podrían estirarse más de lo previsto. “Hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano, que puede ser agosto, septiembre, noviembre… junio del 2029”, deslizó con ironía.
Costa también fue contundente al referirse a la situación de Lozano dentro del canal: “A Vero le confirmaron que iba a ser la conductora. Ella fue participante y la verdad es que a la gente le gustó mucho y Vero también mostró una parte de ella, divina, y siguió avanzando en el certamen. (…) No es que cocinaba para la cámara, le gustó eso”. Sus palabras reforzaron la idea de que Lozano contaba con respaldo interno y experiencia previa en el formato.
Mientras tanto, la figura de Sofía “La Reini” Gonet aparece en el centro de la escena como un nuevo actor dentro de la disputa. Según lo expuesto en Infama, su intervención mediática no sería casual, sino parte de una jugada más amplia en una guerra silenciosa pero cada vez más visible entre dos de las conductoras más fuertes de la televisión argentina. La pelea por Bake Off sigue abierta y, lejos de apagarse, promete nuevos cruces y revelaciones en los próximos meses.
