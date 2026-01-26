La supuesta estrategia que utiliza Wanda Nara para desgastar a Vero Lozano en Telefe

Sofia Gonet instagram

Costa también fue contundente al referirse a la situación de Lozano dentro del canal: “A Vero le confirmaron que iba a ser la conductora. Ella fue participante y la verdad es que a la gente le gustó mucho y Vero también mostró una parte de ella, divina, y siguió avanzando en el certamen. (…) No es que cocinaba para la cámara, le gustó eso”. Sus palabras reforzaron la idea de que Lozano contaba con respaldo interno y experiencia previa en el formato.

Mientras tanto, la figura de Sofía “La Reini” Gonet aparece en el centro de la escena como un nuevo actor dentro de la disputa. Según lo expuesto en Infama, su intervención mediática no sería casual, sino parte de una jugada más amplia en una guerra silenciosa pero cada vez más visible entre dos de las conductoras más fuertes de la televisión argentina. La pelea por Bake Off sigue abierta y, lejos de apagarse, promete nuevos cruces y revelaciones en los próximos meses.