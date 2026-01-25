Bomba: ¿Wanda Nara estaría embarazada?, el video que despertó las sospechas

maxi lopez wanda china zorra

Años después, el episodio fue recordado por Maxi López durante una charla en el programa de streaming Sería increíble, por Olga, donde aportó su mirada sobre aquellas horas de máxima tensión. “Me dijo: ‘se viene un quilombo’”, contó el exfutbolista sobre el llamado que recibió ese mismo día. En ese momento, La Tía Sebi sumó que “fue la mítica historia ‘otra familia que te cargaste’”, mientras que Nati Jota remató: “Por zorra”.

Fue a partir de esa reconstrucción que López confirmó que hablaba de aquel incendiario posteo y explicó cuál fue el pedido concreto que recibió de parte de Wanda Nara. Según relató, ella lo llamó de inmediato para pedirle que les retirara los teléfonos celulares a sus hijos, quienes estaban con él en ese momento.

La situación, según describió, estaba atravesada por un clima de enojo absoluto. Wanda acababa de descubrir la infidelidad de Icardi con la China en un hotel de París y había comenzado a expresar su bronca en redes sociales tanto contra su entonces marido como contra la actriz, a quien también vinculó con conflictos sentimentales previos.

Al recordar ese llamado, Maxi dio detalles inéditos sobre cómo manejó la situación puertas adentro. “Yo estaba cocinando con los chicos, me llama y me dice: ‘sacales el teléfono’”, recordó, antes de explicar la maniobra que improvisó: “Entonces me inventé un plan: películas y después ir a un salón de juegos, pero dejando todos los teléfonos en casa”.

Finalmente, el exfutbolista cerró su testimonio con una escena que, según confesó, lo marcó especialmente. Al día siguiente, cuando el escándalo ya era imposible de ocultar, sus hijos ya se habían enterado de que su familia estaba en boca de todos. “Yo siempre me levantaba antes que ellos para hacerles el desayuno, y ese día me levanté y los tenía a todos ahí. Entonces les dije: ‘Bueno, ¿quieren hablar?’”, recordó.