Ian Lucas reveló en MasterChef Celebrity si se separó de Evangelina Anderson

“¿Cómo está la jefa del corazón?”, le preguntó el youtuber marcando el tono del intercambio. La respuesta de la conductora fue tan breve y lista para dar vuelta la situación: “Creo que estoy como vos”. Ese ida y vuelta bastó para que ambos coincidieran en que estaban “igual”, dando a entender que los dos atraviesan una etapa sentimental compleja. “¿Estamos igual? Estamos igual”, remarcaron entre risas nerviosas y miradas cómplices.