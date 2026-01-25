Ian Lucas reveló en MasterChef Celebrity si se separó de Evangelina Anderson
El participante habló con Wanda Nara y se refirió a los rumores de romance que surgieron con su compañera.
Ian Lucas volvió a quedar en el centro de la escena luego de una conversación al aire con Wanda Nara que no pasó desapercibida. En medio de un intercambio relajado dentro de MasterChef Celebrity, el influencer dejó frases que muchos interpretaron como una confirmación implícita del final de su relación con Evangelina Anderson.
Todo ocurrió cuando Wanda, fiel a su estilo directo, lo consultó sobre su presente sentimental. Lejos de esquivar el tema, Ian respondió con cierta ambigüedad, pero con un tono que dio a entender que el romance ya forma parte del pasado.
“¿Cómo está la jefa del corazón?”, le preguntó el youtuber marcando el tono del intercambio. La respuesta de la conductora fue tan breve y lista para dar vuelta la situación: “Creo que estoy como vos”. Ese ida y vuelta bastó para que ambos coincidieran en que estaban “igual”, dando a entender que los dos atraviesan una etapa sentimental compleja. “¿Estamos igual? Estamos igual”, remarcaron entre risas nerviosas y miradas cómplices.
La escena fue subiendo en intensidad cuando Wanda reconoció que ya le había “sacado la ficha” y se acercó para contenerlo. “Te voy a abrazar”, lanzó, mientras él intentaba mantener el humor: “No, te escucho”. Sin embargo, la emoción empezó a ganar terreno y la conductora no dudó en decirlo en voz alta: “Si los dos queremos llorar, amigo”.
En la estación de adelante, se encontraba Evangelina que mientras cocinaba, escuchaba atentamente lo que decían a sus espaldas. Sin embargo, optó por hacerse la desentendida y seguir con su preparación sin intervenir ni decir nada al respecto.
Cabe recordar, que en las últimas semanas, se especulaba con que el fugaz romance había llegado a su fin, debido a que la modelo no tenía intenciones de formalizar, mientras que Ian pretendía oficializar el vínculo que nació entre las cocinas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario