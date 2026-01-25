Dramático episodio en Chile: turista argentino atrapó a un estafador tras el robo de 3.000 dólares

El teniente coronel Hugo Troncoso confirmó que el detenido forma parte de una banda organizada de estafadores que opera habitualmente en el sector céntrico. El dinero robado estaba destinado a compras y encargos familiares, planes que debieron ser suspendidos debido al fuerte estado de shock de la víctima.

image

Tras realizar la denuncia, el joven advirtió sobre la naturalidad con la que estos delincuentes se mueven en zonas concurridas, utilizando un léxico técnico idéntico al de los locales habilitados para generar confianza.

Las autoridades chilenas reforzaron el pedido a los turistas de no realizar transacciones fuera del circuito formal para evitar este tipo de asaltos, que suelen terminar con la pérdida total del capital.