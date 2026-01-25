Dramático episodio en Chile: turista argentino atrapó a un estafador tras el robo de 3.000 dólares
Ocurrió en pleno centro de Santiago, cuando un joven de 23 años fue engañado con la promesa de un cambio favorable.
Lo que debían ser unas vacaciones de compras en Chile, se transformaron en una pesadilla para Nahuel, un joven argentino de 23 años, que casi es estafado pero que persiguió y redujo al ladrón con ayuda de transeúntes.
En la intersección de Paseo Ahumada y Huérfanos, un punto neurálgico del comercio en Santiago, el turista fue víctima de una modalidad de estafa que crece en las zonas de casas de cambio.
Según relató la víctima al medio Las Últimas Noticias, los delincuentes lo abordaron con un discurso profesional y la promesa de una cotización superior a la oficial. "Nos endulzaron el oído y caímos", reconoció Nahuel.
Bajo este pretexto, fue guiado por galerías y escaleras hasta una oficina improvisada donde, tras entregar US$ 3.000 para supuesta revisión, uno de los sujetos huyó a toda velocidad con el efectivo.
Sin dudarlo, el joven inició una vertiginosa persecución por los pasillos de la galería hasta salir a la calle. Gracias a la rápida reacción de los peatones, que bloquearon el paso del ladrón, Nahuel logró atrapar a uno de los sospechosos y retenerlo hasta la llegada de Carabineros.
El teniente coronel Hugo Troncoso confirmó que el detenido forma parte de una banda organizada de estafadores que opera habitualmente en el sector céntrico. El dinero robado estaba destinado a compras y encargos familiares, planes que debieron ser suspendidos debido al fuerte estado de shock de la víctima.
Tras realizar la denuncia, el joven advirtió sobre la naturalidad con la que estos delincuentes se mueven en zonas concurridas, utilizando un léxico técnico idéntico al de los locales habilitados para generar confianza.
Las autoridades chilenas reforzaron el pedido a los turistas de no realizar transacciones fuera del circuito formal para evitar este tipo de asaltos, que suelen terminar con la pérdida total del capital.
