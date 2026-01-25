Llega lo peor de la ola de calor en el AMBA antes de las lluvias: qué día la temperatura rozará los 40 grados

Cómo sigue el calor y cuándo llega el alivio con lluvias al AMBA

De acuerdo con el SMN, el lunes sería el pico de la ola de calor, en una jornada que se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado entre la mañana y la noche; junto a temperaturas que arrancarán en 25 grados de mínima y treparán hasta 37.

smn (10) Lunes con calor agobiante en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El alivio llegaría el martes, para cuando el organismo nacional espera chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado. Si bien vendría un descenso térmico, sería leve, ya que las marcas rondarían entre 23 y 34 grados.

De esta manera, el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 23 y 31 grados; condiciones similares para el jueves, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 y una máxima de 32.

Se espera buen clima para el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas todavía cálidas pero no agobiantes: 23 grados de mínima y 31 de máxima.