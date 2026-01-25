Llega lo peor de la ola de calor en el AMBA antes de las lluvias: qué día la temperatura rozará los 40 grados
El Servicio Meteorológico Nacional prevé más jornadas agobiantes en el AMBA, a la espera del regreso de las lluvias. Cuándo se va el calor extremo.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una nueva ola de calor que se mantiene desde hace varios días y que promete una de las jornadas más agobiantes, con temperaturas rozando los 40 grados, en la previa al regreso de las lluvias, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Si bien el sábado no se sintió tanto gracias a algunas nubes, el domingo transcurrió con un clima intenso, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilaron entre 24 grados de mínima y 35 de máxima.
En este marco, el organismo nacional mantenía una alerta por temperaturas extremas. La advertencia de nivel a amarillo indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Así, mientras el SMN ya afianza sus pronósticos de lluvias para la próxima semana, todavía queda una jornada por demás agobiante.
Cómo sigue el calor y cuándo llega el alivio con lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, el lunes sería el pico de la ola de calor, en una jornada que se presenta con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mayormente nublado entre la mañana y la noche; junto a temperaturas que arrancarán en 25 grados de mínima y treparán hasta 37.
El alivio llegaría el martes, para cuando el organismo nacional espera chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde con cielo parcialmente nublado. Si bien vendría un descenso térmico, sería leve, ya que las marcas rondarían entre 23 y 34 grados.
De esta manera, el miércoles transcurriría con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 23 y 31 grados; condiciones similares para el jueves, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 21 y una máxima de 32.
Se espera buen clima para el cierre de la semana, con un viernes que se anticipa con cielo parcialmente nublado, y temperaturas todavía cálidas pero no agobiantes: 23 grados de mínima y 31 de máxima.
