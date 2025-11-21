Tenso cara a cara entre Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez: así reaccionó Moria Casán

Todo comenzó cuando el periodista le dijo a su compañera: “Chequealo, no sé si levantaste el teléfono”, en torno a una noticia sobre el escándalo que envuelve al clan Tinelli. Por supuesto, el comentario no cayó nada bien y la panelista se defendió: “No sos el único periodista, no son tus fuentes las únicas importantes, te caes de soberbio, no subestimes a tus compañeros”.