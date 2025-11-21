Tenso cara a cara entre Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez: así reaccionó Moria Casán
Un cruce inesperado en pleno vivo provocó un clima de total tensión en "La mañana con Moria" (El Trece). Enterate los detalles.
Un momento de máxima tensión se vivió este viernes en la pantalla de El Trece, cuando Amalia Guiñazú y Gustavo Méndez se cruzaron en vivo durante "La mañana con Moria", el programa que conduce Moria Casán. El inesperado intercambio generó un clima de incomodidad entre todos los presentes.
Todo comenzó cuando el periodista le dijo a su compañera: “Chequealo, no sé si levantaste el teléfono”, en torno a una noticia sobre el escándalo que envuelve al clan Tinelli. Por supuesto, el comentario no cayó nada bien y la panelista se defendió: “No sos el único periodista, no son tus fuentes las únicas importantes, te caes de soberbio, no subestimes a tus compañeros”.
“Dejá de ser maestra ciruela, me vivis interrumpiendo Amalia, no puedo hablar, y la sigue, sos una interrumpidora serial”, le dijo Gustavo sin filtros a la comunicadora, quien no dudó en responder indignada. “Bueno, conducí el programa vos solo si querés, no sabía que el programa era tuyo la verdad, no deslegitimes mis fuentes, no tenés derecho, voy a defender mi trabajo”, sentenció Amalia.
La reacción de Moria en el ida y vuelta de Amalia Guiñazú y Gustavo Méndez
Ya hacia el final del cruce, Moria Casán intervino para intentar recomponer la situación y frenar la escalada. Con tono conciliador, la conductora dijo: “No chicos, es el programa de todos, estoy yo, estamos todos, es un día feriado, estamos todos bien. Vamos a tranquilizarnos un poquitito, son euforias que pasan entre compañeros, vamos a retomar”, poniendo así un cierre al incómodo momento.
