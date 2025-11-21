La inesperada reacción de Moria Casán al ver a Lissa Vera sin maquillaje: "Me asustó un poquitito..."

tuit de brito bandana

Las novedades no terminaron ahí. En las últimas horas, De Brito volvió a referirse al tema en su cuenta de X y dejó entrever que la situación interna del grupo no estaría siendo sencilla. Todo surgió a partir de una publicación del periodista Agus Rey, quien reveló los próximos movimientos de la banda: "BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM".

Sin embargo, la respuesta del conductor encendió más alarmas cuando escribió: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".