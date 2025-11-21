La inesperada reacción de Moria Casán al ver a Lissa Vera sin maquillaje: "Me asustó un poquitito..."
La diva no pudo disimular sus sensaciones al presentar la entrevista con la integrante de Bandana, quien lucía algo demacrada. Mirá.
Luego de que estallara la feroz interna en Bandana por problemas irresueltos entre Lissa Vera y Lourdes Fernández, la diva Moria Casán decidió entrevistar a la primera de ellas en su ciclo "La mañana con Moria" (El Trece). Al darle la bienvenida a través de un móvil, la conductora no disimuló el susto que le provocó ver a la cantante sin maquillaje.
"Hola Lissa, ¿cómo...? Querida... mi amor, ¿qué pasó? Mi amor, te quiero, me asustó un poquitito verte así, digo 'la desperté'", intentó disimular la diva sin éxito. Allí, una de las panelistas se encargó de salir por la tangente al decir que la artista "está estresada" y luego continuaron con el móvil como si nada hubiese pasado.
¿Qué pasó con Lissa Vera? Nueva interna en Bandana
El regreso de Bandana volvió a quedar envuelto en polémica después de que la esperada visita del grupo a LAM se suspendiera a último momento. La formación integrada por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lourdes Fernández estaba anunciada para aparecer en el programa de Ángel de Brito, pero el plan cambió abruptamente durante la tarde previa a la emisión en vivo.
Si bien la cancelación generó especulaciones inmediatas, la versión que circuló con más fuerza apuntó al estado de salud de Lissa, quien habría quedado afectada por el estrés vinculado a su denuncia contra Leandro García Gómez, ex pareja de Lourdes Fernández, durante el episodio que mantuvo a la cantante desaparecida semanas atrás.
Sin rodeos, el propio Ángel de Brito decidió contar lo que sucedió detrás de cámaras. En su programa de Bondi Live, relató paso a paso cómo fue que se cayó la visita del cuarteto: "Ayer por la tarde nos dicen: 'hay una Bandana que se bajó'. 'Las otras tres vienen igual', me dijeron de producción. Yo dije: 'no, que vengan las cuatro y sino otro día. La que se bajó fue Lissa. Está con algunas dificultades personales. Eso le dijo a sus compañeras", explicó el periodista.
Las novedades no terminaron ahí. En las últimas horas, De Brito volvió a referirse al tema en su cuenta de X y dejó entrever que la situación interna del grupo no estaría siendo sencilla. Todo surgió a partir de una publicación del periodista Agus Rey, quien reveló los próximos movimientos de la banda: "BANDANA reaparecerá el próximo domingo en #LaPeñaDeMorfi donde promocionan el reencuentro de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia después del plantón a #LAM".
Sin embargo, la respuesta del conductor encendió más alarmas cuando escribió: "3 Bandana. Lissa se bajó de todo. Furia".
