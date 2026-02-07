Mirtha Legrand abrió su programa hablando de Jimena Monteverde: "Me hubiera gustado que continúe"
La salida de la cocinera fue tema de noticias en el mundo del espectáculo a lo largo de toda la semana, y la diva no tardó en dar su descargo.
En el comienzo de la nueva emisión de La Noche de Mirtha por El Trece, Mirtha Legrand rompió el silencio y se refirió a la salida de Jimena Monteverde, la cocinera que se ganó su corazón y el de su nieta Juana Viale en las mesazas, y no pudo evitar mostrarse emocionada.
"Se va porque tiene su programa. La vamos a aplaudir. Le mandamos un beso y la vamos a extrañar mucho. Voy a llorar. Me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este", expresó la diva de los almuerzos, visiblemente conmocionada.
Fue sin dudas el tema de la semana, en la previa al nuevo programa de la "Chiqui". Se sabía que la cocinera no iba a poder continuar con las "mesazas" debido a su ciclo.
En esta línea, y luego de presentar el menú del sábado, Mirtha destacó a Mónica, quien al parecer reemplazará a Monteverde. "Nos sirve hace muchos años también", indicó.
En la previa a esta edición de La Noche de Mirtha, se conoció que la conductora expresó su sorpresa y malestar al enterarse de la situación, ya con el programa en marcha, dejando en claro que no había sido informada previamente sobre la decisión. “ No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada”, lanzó, evidenciando su enojo por lo ocurrido.
En ese contexto, Mirtha también hizo referencia al exigente ritmo de trabajo que atraviesa en medio de estas circunstancias. “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador”, afirmó, dando cuenta del esfuerzo que implica cada emisión.
En cuanto al programa de este sábado 7 de febrero, la mesa de invitados reunirá a Patricia Bullrich, Nicolás Wiñazki, Edith Hermida, Guadalupe Vázquez y Pía Shaw.
