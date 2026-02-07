Mirtha Legrand abrió su programa hablando de Jimena Monteverde: "Me hubiera gustado que continúe"

En ese contexto, Mirtha también hizo referencia al exigente ritmo de trabajo que atraviesa en medio de estas circunstancias. “Yo me vuelvo a estudiar los currículum de mis invitados. Ayer estuve hasta las 3 de la madrugada. Es agotador”, afirmó, dando cuenta del esfuerzo que implica cada emisión.

En cuanto al programa de este sábado 7 de febrero, la mesa de invitados reunirá a Patricia Bullrich, Nicolás Wiñazki, Edith Hermida, Guadalupe Vázquez y Pía Shaw.