California proclamó el "Día de Bad Bunny" en la previa del Super Bowl LX

La participación llega tras un año consagratorio para el músico, quien recientemente obtuvo el premio a álbum del año en los Grammys 2026, convirtiéndose en el primer artista en ganar ese galardón con un disco en español.

En una entrevista brindada a comienzos de la semana con Scott Evans de Access Hollywood, Bad Bunny se refirió a su expectativa por el espectáculo y aseguró: “Solo quiero estar ahí. Estoy listo para hacerlo. Quiero sentirlo. Quiero que la gente lo vea y lo disfrute”.

La proclamación del “Día de Bad Bunny” se produce además en un contexto de mayor atención política alrededor del show de medio tiempo. En apariciones públicas recientes, el artista se expresó sobre temas vinculados a la inmigración y la identidad, incluido un mensaje pronunciado durante los Grammys en Los Ángeles el pasado 1 de febrero: “Fuera ICE… No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos”.