Mirtha Legrand reveló la intempestiva razón por la que Ángel de Brito no visita la Mesaza
La diva contó en vivo el motivo del rechazo del conductor de LAM. Pía Shaw intentó convencerlo, pero Mirtha Legrand expuso la traba contractual.
En su última emisión de sábado por la noche, Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados y a la audiencia al revelar el verdadero motivo por el cual Ángel de Brito se niega sistemáticamente a asistir a su programa. La conductora, fiel a su estilo directo, blanqueó la negociación fallida al aire.
El tema surgió a raíz de un comentario de la periodista Pía Shaw, quien relató su intento de mediación. "Fui a Bondi y le conté que venía a tu programa y le dije ‘Ángel, vamos conmigo, a lo de Chiquita’", explicó la panelista, detallando su gestión para convencer al conductor de espectáculos de sumarse a la "mesaza".
"Yo soy exclusiva", adujo Mirtha Legrand
Ante la anécdota, Mirtha interrumpió para aclarar la situación con una respuesta tajante. "Pero no quiere venir acá, es porque quiere que yo vaya al suyo", lanzó la diva, exponiendo la condición de reciprocidad que exige De Brito.
Inmediatamente, la conductora de La Noche de Mirtha explicó la imposibilidad técnica de cumplir con ese deseo: "Yo soy exclusiva de eltrece", sentenció, dejando en claro que su contrato le impide visitar el ciclo que se emite por América TV.
Para cerrar el momento con humor y distender la "chicana", Mirtha confesó que es espectadora del programa de su colega: "Yo lo veo todos los días a Ángel, pero bueno basta de hablar de LAM", concluyó entre risas.
