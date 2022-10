Video: el impactante tráiler de la temporada 5 de The Crown

La quinta temporada de The Crown estrena globalmente el miércoles 9 de noviembre, misma fecha que podrá escucharse The Crown: The Official Podcast.

The Crown temporada 5: tráiler y adelanto

The Crown | Temporada 5 Tráiler oficial | Netflix

The Crown temporada 5: sinopsis

Esta nueva temporada se centrará en la década de los 90’s, donde la Familia Real se enfrenta posiblemente a su mayor reto hasta la fecha, con un pueblo – y un mundo- que cuestiona abiertamente su papel en Gran Bretaña.

El Príncipe Carlos (Dominic West) - actual rey Carlos III- presiona a su madre para que le permita divorciarse de Lady Di (Elizabeth Debicki), presentando una crisis constitucional de la monarquía.

Los rumores circulan a medida que se ve a la pareja viviendo vidas cada vez más separadas, y, a medida que el escrutinio de los medios se intensifica, Lady Di decide tomar el control de su propia vida, rompiendo con el protocolo familiar para publicar un libro que socava el apoyo público a Carlos y expone las grietas en la casa de Windsor.

Las tensiones aumentan cuando Mohamed Al Fayed (Salim Daw) entra en escena. Impulsado por su deseo de ser aceptado al más alto nivel, aprovecha su riqueza y su poder para intentar ganarse, junto con su hijo Dodi (Khalid Abdalla), un asiento en la mesa real.

A medida que la Reina Isabel II (Imelda Staunton) se acerca al 40º aniversario de su ascensión al trono, reflexiona sobre un reinado que ha abarcado nueve primeros ministros, la llegada de la televisión de masas y el ocaso del Imperio Británico.

Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética y el traspaso de la soberanía de Hong Kong señalan un cambio en el orden internacional que presenta tanto obstáculos como oportunidades.

The Crown: reparto temporada 5

Imelda Staunton como la Reina Isabel II

Jonathan Pryce como el Duque de Edimburgo

Lesley Manville como la Princesa Margarita

Dominic West como el Príncipe Carlos

Elizabeth Debicki como Lady Di

Salim Daw como Mohamed Al Fayed

Olivia Williams como Camilla Parker Bowles

Jonny Lee Miller como John Major

Claudia Harrison como la Princesa Ana

Marcia Warren como la Reina Madre

James Murray como el Príncipe Andrés

Sam Woolf como el Príncipe Eduardo.

Timothée Sambor y Senan West como el Príncipe William

Teddy Hawley y Will Powell como el Príncipe Harry

Prasanna Puwanarajah como Martin Bashir

Khalid Abdalla como Dodi Fayed