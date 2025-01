"The Last of Us": Max confirmó cuándo se estrena la temporada 2

Embed - The Last Of Us - Temporada II | Abril 2025 | Max

Los detalles de la temporada 2 de "The Last of Us"

El cocreador, escritor y productor ejecutivo Neil Druckmann anunció que la segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora del Emmy, "The last of Us", se estrenará en abril. Por otro lado, también confirmaron que esta temporada tendrá siete episodios en los cuales la historia cambiará trágicamente, pero nuevamente estarán disponibles en Max y HBO.

Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.