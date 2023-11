"Euphoria" y "The Last of Us" ya tienen fecha de estreno: cuándo será

Por su parte, "The Last of Us" volverá con una segunda edición la cual continuará basándose en el videojuego con el mismo nombre. Por esto, se espera que la serie, en esta ocasión, muestre a una Ellie mucho más adulta al igual que a un Joel completamente distinto.

Aunque, claro, teniendo en cuenta que ambos personajes regresarán de la mano de Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente. Sin embargo, más allá del deseo de los fanáticos de ver los nuevos episodios de ambas producciones, habrá que esperar más de 365 días. ¿Por qué? Justamente porque HBO Max acaba de confirmar que sus series insignia, a las cuales también se suma "The White Lotus" se estrenarán recién en 2025.

The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

Por qué las series de HBO Max se retrasaron a 2025

Así como ha sucedido con varias producciones, la huelga de guionistas y actores ha paralizado Hollywood por primera vez en 60 años. Y, si bien el sindicato de WGA (guionistas) y la Alianza de productores de Cine y Televisión (AMPTP) llegó a un acuerdo el pasado 25 de septiembre no sólo pusieron en vigencia el convenio algunos días después, sino que los actores (SAG-AFTRA) aún están en huelga. Tal es así que esta situación ha complicado los tiempos de escritura, rodaje, producción y post producción.

Fue Casey Bloys, el presidente y director general de HBO el que confirmó esta noticia. “La tercera temporada de The White Lotus probablemente habría estado lista para 2024, pero será finalmente en 2025 ″, explicó durante un evento de prensa en Nueva York. En cuanto a "Euphoria" no reveló muchos detalles, pero sí confirmó que el equipo todavía se recupera de la muerte de Angus Cloud y, además, todavía no han comenzado a rodar.

Tras esto, confirmó que "The Last of Us" arribará con estas dos series en 2025. Eso sí, confirmó que, la tira de Pedro Pascal está prevista que sea una de las primeras en lanzarse debido al éxito que generó y que, en realidad, deseaban estrenarla en 2024. Pero, lo cierto es que desde HBO Max deberán trabajar en tiempo récord tras 146 días de huelga de escritores para lograr cumplir con todos los tiempos.