The Mills palpitó su primer show en Buenos Aires: "Ir a la capital del rock es brutal"

Entrevista completa a The Mills

Es la primera vez que se presentan en Buenos Aires ¿Qué expectativas traen de este encuentro con el público argentino?

- Estamos muy emocionados de ir a Argentina, por fin. Para nosotros Argentina ha sido, es y yo creo será siempre el principal referente del rock en Latinoamérica. Entonces, ir a la capital del rock en Latinoamérica para nosotros es brutal.

Su música combina rock alternativo con un sello muy propio colombiano. ¿Qué sienten que aporta The Mills a la escena latinoamericana actual?

Queremos empezar a enamorar al público argentino, que conozcan a The Mills y que nos quieran. Si aportamos a la escena latinoamericana actual, yo creo que es inevitable dejar un sello de tu ADN en el arte que haces. Nosotros tenemos una mezcla de Chapinero, barrio de Bogotá, con nuestras influencias británicas, con nuestras influencias argentinas.

Entonces, toda esa mezcla, ese salpicón de cosas es lo que la música de The Mills. A nosotros nos gusta conectar mucho desde las letras, que la gente se identifique. No importa en dónde vivas, todos sufrimos desamor, todos buscamos amor, todos queremos amigos, nadie quiere estar solo.

Embed - THE MILLS on Instagram: "¡Argentina! Estamos a nada de vernos este 2 de octubre en @theroxylive . Recuerden que aún hay entradas disponibles en @allaccessargok ¡Cuéntennos qué canciones quieren escuchar! #argentina #buenosaires" View this post on Instagram A post shared by THE MILLS (@themills)

En este show de octubre, ¿qué puede esperar la gente del setlist? ¿Habrá un repaso por clásicos o piensan darle más protagonismo a los estrenos recientes?

Nuestro setlist para el 2 de octubre en Argentina ha sido preparado por más de 10 años. Porque, claro, como es la primera vez que nos van a ver, podemos llevar todos los arreglos, las canciones, todo lo que nos funciona mejor en un show en vivo.

Y, como de esta parte somos muy buenos en vivo, entonces vamos a llevar un show maravilloso, con las canciones que más nos gusta tocar, las que más le gusta escuchar a la gente, clásicos, y vamos a llevar un par de fracasos.

Argentina tiene una tradición muy fuerte en rock. ¿Les gustaría colaborar con algún artista argentino en el futuro? ¿A quién elegirían?

Tenemos colaboración virtual con una banda argentina que se llama La Plan de la Mariposa, que nos encanta, nos encanta su música. Tenemos una canción que se llama Yo Sé Qué Hago Mal, quedamos muy contentos con esa canción.

Y yo feliz de colaborar con montones de artistas argentinos. Me encanta Wos, nos encanta Silvestre La Naranja, Trueno.