Thiago Medina sorprendió al revelar cuántos kilos bajó tras 28 días internado: "No lo puedo creer"
El ex Gran Hermano contó cómo fue su sorprendente recuperación tras el grave accidente en moto que casi le cuesta la vida.
Tras el grave accidente en moto que sufrió el 12 de septiembre, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, atraviesa una sorprendente recuperación que conmovió a sus seguidores. Estuvo 28 días internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, de los cuales 21 fueron en terapia intensiva, en coma farmacológico, alimentado por suero y con múltiples lesiones.
El cuadro fue tan delicado que, según su entorno, su vida pendió de un hilo. Pero contra todos los pronósticos, Thiago logró salir adelante. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación en la casa de Daniela Celis, con quien comparte la crianza de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Allí, paso a paso, empieza a recuperar la fuerza perdida.
En las últimas horas, el joven de 22 años emocionó a sus seguidores al publicar una selfie frente al espejo, donde reflexionó con sinceridad sobre lo vivido: “Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó. ¡Estoy feliz de estar vivo!”.
Además, reveló un dato inesperado sobre el impacto físico del accidente: “Entre todo lo que me pasó, también bajé 20 kilos”, confesó. Y sumó con orgullo un avance en su recuperación: “Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté 2 kilos”.
Daniela Celis reveló el momento más duro del coma de Thiago
Quien también compartió detalles estremecedores fue Daniela Celis, su pareja, que habló abiertamente del difícil momento en una entrevista con Patria y Familia (Luzu TV).
“Nunca en mi vida sentí tanto miedo. Estaba su cuerpo, pero no estaba él”, relató, visiblemente emocionada. Según explicó, Thiago ingresó al hospital consciente, e incluso durante los 40 minutos que estuvo tendido en el suelo antes de la llegada de la ambulancia, seguía lúcido. Pero el panorama pronto se complicó.
“Él no recuerda nada del coma inducido”, contó. Y explicó la gravedad de las lesiones: “Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos”.
Un proceso de recuperación que recién comienza
Afortunadamente, Thiago ya está fuera de peligro y enfocado en su rehabilitación. Rodeado del amor de su familia, se encuentra estable y animado. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, compartió Daniela.
La historia de Thiago es un testimonio de resistencia, amor y esperanza. Una vida que estuvo al borde del abismo y hoy se reconstruye con cada nuevo paso.
