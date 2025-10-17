Thiago Medina sorprendió al revelar cuántos kilos bajó tras 28 días internado: "No lo puedo creer"

Daniela Celis reveló el momento más duro del coma de Thiago

Quien también compartió detalles estremecedores fue Daniela Celis, su pareja, que habló abiertamente del difícil momento en una entrevista con Patria y Familia (Luzu TV).

“Nunca en mi vida sentí tanto miedo. Estaba su cuerpo, pero no estaba él”, relató, visiblemente emocionada. Según explicó, Thiago ingresó al hospital consciente, e incluso durante los 40 minutos que estuvo tendido en el suelo antes de la llegada de la ambulancia, seguía lúcido. Pero el panorama pronto se complicó.

“Él no recuerda nada del coma inducido”, contó. Y explicó la gravedad de las lesiones: “Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos”.

Un proceso de recuperación que recién comienza

Afortunadamente, Thiago ya está fuera de peligro y enfocado en su rehabilitación. Rodeado del amor de su familia, se encuentra estable y animado. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, compartió Daniela.

La historia de Thiago es un testimonio de resistencia, amor y esperanza. Una vida que estuvo al borde del abismo y hoy se reconstruye con cada nuevo paso.