Thiago Medina reapareció junto a sus hijas tras el alta: el emotivo video que conmovió a todos

Thiago Medina volvió a sonreír después de una etapa marcada por la angustia y la recuperación. El joven de 22 años, conocido por su participación en Gran Hermano, reapareció públicamente este fin de semana tras recibir el alta médica luego de haber estado internado durante 28 días en terapia intensiva por un grave accidente en moto. En redes sociales, se viralizó un tierno video de su primer paseo familiar, un momento que simboliza su regreso a la normalidad y emocionó a miles de usuarios.