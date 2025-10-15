Thiago Medina se recupera rodeado de amor: Daniela Celis le preparó una habitación especial

daniela celis calvario thiago

El joven oriundo de González Catán se mostró más animado en los últimos días, incluso compartiendo momentos junto a sus hijas, que según contó Daniela, “son su mayor motivación para salir adelante”. La habitación que le prepararon cuenta con acceso directo al jardín y espacio suficiente para realizar sus ejercicios de fisioterapia.

A un mes del accidente, tanto Thiago como Daniela aseguran que están enfocados en avanzar con paciencia y esperanza. La exparticipante de Gran Hermano resumió el sentimiento familiar en una frase que emocionó a sus seguidores: “Estamos viviendo un día a la vez, y cada día es una bendición”.