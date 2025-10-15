Thiago Medina se recupera rodeado de amor: Daniela Celis le preparó una habitación especial
El exGran Hermano atraviesa un proceso de rehabilitación tras su accidente en moto y vive junto a su expareja y sus hijas en un entorno pensado para él.
Thiago Medina continúa avanzando en su recuperación tras el grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre. El joven, que recibió el alta médica hace pocos días, decidió instalarse en la casa de su pareja, Daniela Celis, para atravesar el proceso de rehabilitación acompañado de sus hijas y en un ambiente que favorece su bienestar físico y emocional.
Según contó la propia Daniela en sus redes sociales, la vivienda que alquila en un barrio cerrado le brinda a Thiago la comodidad que necesita en esta etapa. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, reveló la mediática en una historia de Instagram.
La panelista de Luzu TV también aprovechó para agradecer las muestras de cariño recibidas: “No quería dejar de agradecerles por ayudarme, por la contención y el amor que le dan a mi familia. Leo cada mensaje, los escucho en la calle y veo cada video que nos dedican”. Las palabras fueron acompañadas por imágenes donde se puede ver a Thiago en un espacio acondicionado especialmente para su recuperación, con equipamiento médico y detalles familiares que lo rodean de afecto.
Además de las terapias de rehabilitación física, Celis contó que Medina está enfrentando un proceso de recuperación nutricional. “Está recuperándose de una desnutrición, algo que ya sospechábamos por el cambio físico que tuvo. Cada día es un paso más, y no para de evolucionar”, explicó.
El joven oriundo de González Catán se mostró más animado en los últimos días, incluso compartiendo momentos junto a sus hijas, que según contó Daniela, “son su mayor motivación para salir adelante”. La habitación que le prepararon cuenta con acceso directo al jardín y espacio suficiente para realizar sus ejercicios de fisioterapia.
A un mes del accidente, tanto Thiago como Daniela aseguran que están enfocados en avanzar con paciencia y esperanza. La exparticipante de Gran Hermano resumió el sentimiento familiar en una frase que emocionó a sus seguidores: “Estamos viviendo un día a la vez, y cada día es una bendición”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario