Daniela Celis compartió el difícil proceso durante la internación de Thiago Medina: "Tanto miedo"

“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena. Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, recordó.

Y enfatizó en: “Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos... La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”, expresó.

Finalmente, Daniela confirmó que Thiago continúa con su recuperación en su hogar y que no dudó en abrirle nuevamente las puertas de su casa para acompañarlo en esta nueva etapa.