Daniela Celis compartió el difícil proceso durante la internación de Thiago Medina: "Tanto miedo"
Luego de 28 días de internación, el exparticipante de Gran Hermano fue dado de alta. "Pestañela" contó vía streaming cómo vivió el accidente de su expareja.
A días de retomar su trabajo en streaming, Daniela Celis se animó a hablar en profundidad sobre uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir: los casi 30 días en los que Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, permaneció internado en estado crítico.
Durante la transmisión, la ex Gran Hermano rememoró el inicio del cuadro clínico que derivó en una larga hospitalización en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en la localidad bonaerense de Moreno. “Fueron 28 días de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo, pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, aseguró Daniela, visiblemente conmovida.
Además, compartió detalles médicos del caso y el modo en que él mismo vivió su ingreso: “Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente”, explicó la influencer.
En su relato, también revivió la conversación que mantuvo con el hombre que asistió a Thiago en los primeros minutos, y reveló la frase con la que él expresó su deseo de recuperarse por sus hijas, Laia y Aimé.
“Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena. Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, recordó.
Y enfatizó en: “Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos... La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien. Se me pone la piel de gallina porque es la primera vez en mi vida que no me sentí sola. Estaba en mi casa con las dos nenas y mi mamá que es una persona grande”, expresó.
Finalmente, Daniela confirmó que Thiago continúa con su recuperación en su hogar y que no dudó en abrirle nuevamente las puertas de su casa para acompañarlo en esta nueva etapa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario