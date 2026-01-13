Thiago Medina y su recuperación tras el accidente: cómo lucha para no caer en la depresión

En la entrevista, explicó además una de las consecuencias médicas más importantes que enfrenta tras el siniestro. “Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, aclaró, llevando tranquilidad sobre su futuro.

Thiago también se refirió al fuerte impacto físico que tuvo la internación. “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”, detalló, mostrando que su recuperación es un proceso que encara con metas claras.

Por último, relativizó las marcas visibles que le quedaron tras el accidente y recordó lo cerca que estuvo de un desenlace fatal. “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”, concluyó, dejando un mensaje de resiliencia que resonó fuerte entre sus seguidores.