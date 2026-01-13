Murió Guy Moon, creador de "Johnny Bravo" y "Los padrinos mágicos"

copyImage

El sonido de una generación

La carrera de Guy Moon fue un desfile ininterrumpido de éxitos que definieron la era dorada de la animación moderna. Fue la mente maestra detrás de las melodías de Los Padrinos Mágicos, un trabajo que le valió una nominación al premio Emmy y donde forjó una alianza creativa histórica con Butch Hartman. Su versatilidad también fue clave para el éxito de Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy.

Sin embargo, su influencia no se limitó a una sola señal. En Cartoon Network, su sello quedó impreso en clásicos inoxidables como Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, mientras que en Nickelodeon exploró el género juvenil con su colaboración en Big Time Rush. Moon no se detuvo en el tiempo; recientemente había participado en producciones como la película Ryan’s World: The Movie – Titan Universe Adventure (2024) y la miniserie The Green Veil (2025), demostrando una vigencia admirable.

Para honrar su memoria, la familia ha decidido realizar una celebración de su vida el próximo 7 de febrero, fecha en la que el compositor habría cumplido años. Se apaga una vida, pero su música seguirá sonando cada vez que un niño —o un adulto nostálgico— encienda la pantalla para revivir sus aventuras favoritas.