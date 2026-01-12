Sin filtro, Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro: “Me alivia saber que no..."

Al compararse con el presente, fue directa: “Yo hablo de mí, a mis 45 años, con un NN que salgo hace cinco minutos, no salgo a hablar ni en pedo”. Y sumó una reflexión sobre el momento personal y profesional de Siciliani: “Tampoco me banco a nadie que me genere una mínima ansiedad, menos siendo la actriz número uno, que nada necesita de él”.

Sin embargo, Rojas no negó los sentimientos que todavía observa entre ellos: “Yo creo que los dos están enamorados. Yo perdoné, lo hice”. Aunque también remarcó el contraste con su propia historia y el impacto de esta situación sobre la carrera de Griselda: “Griselda está en el pico de su carrera y esto la opaca”.

Finalmente, dejó una reflexión que la conectó con su proceso personal de sanación: “Cuando uno se separa pensás que lo que pasó era la fusión de dos personas que no podían con ellas mismas, y que separarse podía hacer que ambos sean mejores personas. Ahora, ver que después de tantos años la historia es igual, me hace ver que no era yo”. Y cerró con una confesión que sonó a alivio: “Me alivia saber que no fui responsable de toda una locura”.