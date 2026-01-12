MinutoUno

Sin filtro, Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro: “Me alivia saber que no..."

La actriz analizó el nuevo conflicto, se desmarcó del ruido mediático y dejó definiciones profundas atravesadas por su propia historia y su rol de madre.

Mientras la polémica en torno a Luciano Castro y Griselda Siciliani vuelve a copar la escena pública, Sabrina Rojas decidió referirse al tema desde un lugar distinto: sin estridencias, sin enojo y con una mirada madura que dejó varias frases que impactaron por su sinceridad.

En su participación en Bondi Live, la actriz se permitió reflexionar sobre lo ocurrido a partir de su experiencia personal y puso límites claros al espectáculo mediático.

Antes de avanzar con su análisis, explicó por qué evitó hablar con la prensa durante los últimos días: “Hay mucho para decir, pero antes me voy a justificar”, comenzó. Y detalló: “Estuve en Mar del Plata, me hicieron guardia por todas partes, me pidieron que salga en móviles y no lo hice porque no es mi tema. Una cosa es estar acá, que estoy laburando, y otra es estar con el mar de fondo hablando de ellas”. Luego, dejó una definición contundente que marcó distancia: “La tragedia la pasé yo, esto no lo es”.

Rojas describió el comportamiento del actor como un patrón repetido en el tiempo: “Él se mandó la cag*da, ella se lo justifica para descomprimir, ellos se muestran juntos, él sale a hacer un mea culpa. Es lo mismo. Conmigo también hizo un mea culpa, en su momento lo acordamos”.

Embed - SABRINA ROJAS SOBRE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO: “QUEDATE SOLTERO O DEJÁ DE LASTIMAR MINAS”

En ese recorrido, aclaró que muchas de sus decisiones pasadas estuvieron atravesadas por la protección de su familia: “Más allá del tema de pareja, yo sentí que tenía que descomprimir para que nuestro ámbito familiar esté en frío y no pendiente de todo lo que se decía”, explicó, dejando en claro que su prioridad siempre fueron sus hijos.

Al compararse con el presente, fue directa: “Yo hablo de mí, a mis 45 años, con un NN que salgo hace cinco minutos, no salgo a hablar ni en pedo”. Y sumó una reflexión sobre el momento personal y profesional de Siciliani: “Tampoco me banco a nadie que me genere una mínima ansiedad, menos siendo la actriz número uno, que nada necesita de él”.

Sin embargo, Rojas no negó los sentimientos que todavía observa entre ellos: “Yo creo que los dos están enamorados. Yo perdoné, lo hice”. Aunque también remarcó el contraste con su propia historia y el impacto de esta situación sobre la carrera de Griselda: “Griselda está en el pico de su carrera y esto la opaca”.

Finalmente, dejó una reflexión que la conectó con su proceso personal de sanación: “Cuando uno se separa pensás que lo que pasó era la fusión de dos personas que no podían con ellas mismas, y que separarse podía hacer que ambos sean mejores personas. Ahora, ver que después de tantos años la historia es igual, me hace ver que no era yo”. Y cerró con una confesión que sonó a alivio: “Me alivia saber que no fui responsable de toda una locura”.

Embed - SABRINA ROJAS DEFINIÓ A LUCIANO CASTRO COMO: “UN HOMBRE QUE NO PUEDE PENSAR” #bondi #stream #lam

