Sin filtro, Sabrina Rojas liquidó a Luciano Castro: “Me alivia saber que no..."
La actriz analizó el nuevo conflicto, se desmarcó del ruido mediático y dejó definiciones profundas atravesadas por su propia historia y su rol de madre.
Mientras la polémica en torno a Luciano Castro y Griselda Siciliani vuelve a copar la escena pública, Sabrina Rojas decidió referirse al tema desde un lugar distinto: sin estridencias, sin enojo y con una mirada madura que dejó varias frases que impactaron por su sinceridad.
En su participación en Bondi Live, la actriz se permitió reflexionar sobre lo ocurrido a partir de su experiencia personal y puso límites claros al espectáculo mediático.
Antes de avanzar con su análisis, explicó por qué evitó hablar con la prensa durante los últimos días: “Hay mucho para decir, pero antes me voy a justificar”, comenzó. Y detalló: “Estuve en Mar del Plata, me hicieron guardia por todas partes, me pidieron que salga en móviles y no lo hice porque no es mi tema. Una cosa es estar acá, que estoy laburando, y otra es estar con el mar de fondo hablando de ellas”. Luego, dejó una definición contundente que marcó distancia: “La tragedia la pasé yo, esto no lo es”.
Rojas describió el comportamiento del actor como un patrón repetido en el tiempo: “Él se mandó la cag*da, ella se lo justifica para descomprimir, ellos se muestran juntos, él sale a hacer un mea culpa. Es lo mismo. Conmigo también hizo un mea culpa, en su momento lo acordamos”.
En ese recorrido, aclaró que muchas de sus decisiones pasadas estuvieron atravesadas por la protección de su familia: “Más allá del tema de pareja, yo sentí que tenía que descomprimir para que nuestro ámbito familiar esté en frío y no pendiente de todo lo que se decía”, explicó, dejando en claro que su prioridad siempre fueron sus hijos.
Al compararse con el presente, fue directa: “Yo hablo de mí, a mis 45 años, con un NN que salgo hace cinco minutos, no salgo a hablar ni en pedo”. Y sumó una reflexión sobre el momento personal y profesional de Siciliani: “Tampoco me banco a nadie que me genere una mínima ansiedad, menos siendo la actriz número uno, que nada necesita de él”.
Sin embargo, Rojas no negó los sentimientos que todavía observa entre ellos: “Yo creo que los dos están enamorados. Yo perdoné, lo hice”. Aunque también remarcó el contraste con su propia historia y el impacto de esta situación sobre la carrera de Griselda: “Griselda está en el pico de su carrera y esto la opaca”.
Finalmente, dejó una reflexión que la conectó con su proceso personal de sanación: “Cuando uno se separa pensás que lo que pasó era la fusión de dos personas que no podían con ellas mismas, y que separarse podía hacer que ambos sean mejores personas. Ahora, ver que después de tantos años la historia es igual, me hace ver que no era yo”. Y cerró con una confesión que sonó a alivio: “Me alivia saber que no fui responsable de toda una locura”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario