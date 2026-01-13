El drama coreano de Netflix que tiene dos temporadas y está dando de qué hablar
Estrenada en el 2020, esta producción asiática tiene dos temporadas y llegó a la plataforma en 2021. Conocé todos los detalles en la nota.
Las producciones de origen asiático, ya sean películas o series, vienen pidiendo pista desde hace algunos años en las plataformas de streaming, causando una gran revolución con sus historias ocurrentes y atrapantes. Netflix detectó este fenómeno y, hace tiempo, comenzó a incorporar estos títulos a su amplio catálogo.
A la caza de espíritus malignos combina acción, fantasía y drama en una historia que mantiene enganchados a los espectadores. Con dos temporadas y 28 episodios, esta producción adulta se convirtió en una de las más vistas del catálogo, superando incluso a otras series y películas coreanas.
Estrenada en 2023, se posiciona hoy como una de las recomendaciones principales de la plataforma. Fue tal su éxito a nivel mundial que la actriz Yeom Hyeran ganó el premio a mejor actriz de reparto en los Baeksang Arts Awards, al mismo tiempo que la serie recibió el Gran Premio en los Cable TV Broadcasting Awards 2021.
De qué trata A la caza de espíritus malignos
A la caza de espíritus malignos sigue a un grupo de personas con habilidades extraordinarias que, de día, llevan una vida normal trabajando en un restaurante, pero de noche se transforman en cazadores de espíritus que acechan a los humanos.
Cada miembro del equipo tiene poderes únicos que usan para detectar y enfrentar a estos demonios, mientras lidian con sus propios conflictos personales y secretos del pasado.
La serie combina acción, misterio y fantasía, construyendo una historia que mezcla el suspenso con momentos emotivos, manteniendo al espectador pegado a la pantalla episodio tras episodio.
Reparto de A la caza de espíritus malignos
- Joe Byeong-gyu como So Mun
- Yoo Jun-sang como Ga Mo-tak
- Kim Se-jeong como Do Ha-na
- Yeom Hye-ran como Chu Mae-ok
- Ahn Suk-hwan como Choi Jang-mul
- Kang Ki-young como Hwang Pil-gwang
- Kim Hieora como Gelly Berherd
- Jin Seon-kyu como Ma Ju-seok
- Moon Sook como Wigen
- Kim So-ra como Gi-ran
- Eun Ye-jun como Woo-sik
- Lee Chan-hyung como Kwon Su-ho
Tráiler de A la caza de espíritus malignos
