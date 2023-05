Recordando a Tina Turner en 10 canciones

tina turner mad max

En nuestro país uno de sus temas se volvió familiar para toda una generación de televidentes al ser la cortina del programa sobre publicidades "El show del Clio", pero a nivel global su influencia se revalidó en cada década, ya fuera por sus temas nuevos o las reversiones de otros artistas.

También brilló en duetos con Rod Stewart ("It Takes Two"), Eros Ramazzotti (en su versión de "Cose Della Vita"), Bryan Adams (para "It's Only Love"), Jimmy Barnes (en "The Best") y David Bowie (en la canción "Tonight", del disco de 1984 del Duque Blanco).

Para homenajearla minutouno.com tiene una playlist tan versátil como ella.

