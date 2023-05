Tina Turner sufrió hasta sus últimos días las secuelas de la violencia de género

Pero la fama de la pareja, además de dinero, trajo violencia. “Usó mi nariz como un bolsa de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba. Me rompió la mandíbula y no podía recordar lo que era no tener un ojo morado”, contó Tina.

Ya en sus memorias, titulada “My Love Story”, la cantante reveló que en su noche bodas la llevó a un burdel, que le pegó mientras estuvo embarazada y que "en una ocasión, me arrojó café caliente a la cara provocándome quemaduras de tercer grado”.

Sabiendo que se jugaba su carrera un día Tina no aguantó más y abandonó a su violento marido y padre de sus hijos, Craig y Ronald. En julio de 1976 iban en una limusina rumbo a un acto oficial por el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, cuando comenzó una pelea, cansada de los golpes ella respondió, y ambos terminaron sangrando. Cuando llegaron al hotel y Ike se quedó dormido y ella se fue para no volver más.

Días después de ese episodio, ella presentó los papeles de divorcio. En el juicio él se quedó con todo, las casas, los autos y el dinero; pero ella pudo mantener su apellido artístico que sería el trampolín a la fama nuevamente.

tina iker turner

En 1981, endeuda por el divorcio, Tina decidió dar una entrevista a la revista People y revelar el infierno que tuvo que vivir al lado de Ike. “Quería que la gente dejase de pensar que Ike & Tina era algo positivo, que éramos un gran equipo. Esta era la única forma que la gente supiera lo que había pasado".

Si bien no fue fácil, de la mano de Cher, quien vivió algo similar, Tina logó volver al ruedo. Luego sería David Bowie la señaló cómo su ídola, y las compañías discográficas comenzaron a llamarla y ella logró poner su nombre en lo más alto del rock mundial.

Finalmente, Ike murió en 2007, a los 76 años. Entre el 2008 y el 2009, Tina se despidió de los escenarios con una espectacular gira. En 2018 su hijo mayor se quitó la vida.

tina iker turner

En 2021, se lanzó el documental de Tina en HBO y los productores remarcaron que "el trauma de los malos tratos no terminaron de irse" y fue lo que "quisieron transmitir". "Cuando conocimos por primera vez a Tina, fuimos algo conscientes de la complicada relación que tiene con su propia biografía... Lo que queda claro, al hablar con ella, es que cada día tiene la voluntad de elegir seguir adelante con su vida", comentaron.

Afortunadamente, la vida le dio revancha en el amor cuando conoció a Erwin Bach, un productor alemán con quien se casó en 2013 y la acompañó hasta sus últimos días.